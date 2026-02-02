Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri
Dinamik yapısı, atletik özellikleri ve enerjisi ile ön plana çıkan Renato Nhaga, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken isim hakkında, "Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılmaya devam ediliyor. Özellikle, Renato Nhaga piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Renato Nhaga istatistikleri ve kariyeri...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 23:02
RENATO NHAGA İSTATİSTİKLERİ
2024-2025 sezonunda profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Renato Nhaga, Casa Pia ile 3 maçta süre buldu. 2025-2026 sezonunda ise 21 karşılaşmada sahaya çıkan Nhaga, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 1 kez asist yaptı.
Gine-Bissau Milli Takımı'nda 6 maçta forma giyen Renato Nhaga, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısında bulunamadı.
RENATO NHAGA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Renato Nhaga piyasa değeri 1 milyon euro.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.