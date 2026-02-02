CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri

Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri

Dinamik yapısı, atletik özellikleri ve enerjisi ile ön plana çıkan Renato Nhaga, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken isim hakkında, "Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılmaya devam ediliyor. Özellikle, Renato Nhaga piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Renato Nhaga istatistikleri ve kariyeri...

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 23:02
Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri

Hızı, atletizmi ve sahadaki enerjisiyle öne çıkan Renato Nhaga, Türk kulüplerinin radarındaki yerini koruyor. Genç yaşına rağmen sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken futbolcu hakkında, "Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları sıkça araştırılıyor. Özellikle oyuncunun güncel piyasa değeri futbolseverlerin merak konusu. İşte Renato Nhaga'nın kariyer yolculuğu ve öne çıkan istatistikleri…

Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri

RENATO NHAGA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Renato Nhaga, 27 Mart 2007 tarihinde Gine-Bissau'nun Bissau bölgesinde dünyaya geldi. Portekiz Ligi'nde mücadele eden 18 yaşındaki Nhaga, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. 1,72 metre boyu ve sağ ayağı ile etkili olmaya çalışan genç futbolcu, bu sezon 18 maçta süre buldu.

Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri

RENATO NHAGA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Casa Pia'da başlayan Renato Nhaga, kariyerine Portekiz ekibinde devam ediyor. 2 Temmuz 2025 tarihinde Casa Pia ile sözleşme imzalayan Renato Nhaga'nın sözleşme süresi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.

Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri

RENATO NHAGA İSTATİSTİKLERİ

2024-2025 sezonunda profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Renato Nhaga, Casa Pia ile 3 maçta süre buldu. 2025-2026 sezonunda ise 21 karşılaşmada sahaya çıkan Nhaga, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 1 kez asist yaptı.

Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri

Gine-Bissau Milli Takımı'nda 6 maçta forma giyen Renato Nhaga, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısında bulunamadı.

Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri

RENATO NHAGA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Renato Nhaga piyasa değeri 1 milyon euro.

