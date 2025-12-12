Akdeniz ve Karadeniz arka arkaya sallandı: AFAD şiddetini açıkladı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son dakika deprem haberleri... AFAD, 12 Aralık Cuma günü Akdeniz ve Karadeniz'de arka arkaya şiddetli depremler kaydetti. 20.13'te Karadeniz'de meydana gelen sarsıntının ardından 20.18 ve 20.20'de ise Akdeniz sallandı. Şiddeti 4'ün üzerinde olan depremler çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremlerin saati, merkez üssü ve şiddetini anlık olarak paylaşırken sarsıntıların detaylarını sizler için derledik.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, 12 Aralık Cuma günü Karadeniz ve Akdeniz'de meydana gelen depremlerin bilgileri şöyle:

20.13 | Karadeniz: Şiddeti 4.1, derinliği 6.07 km 20.18 | Akdeniz: Şiddeti 3.5, derinliği 13.87 km 20.20 | Akdeniz: Şiddeti 4.2 derinliği 9.12 km

Kandilli Rasathanesi ise başta 3.5 olarak duyurduğu 20.18'de yaşanan depremin şiddetini 3.4 olarak revize etti. 20.20'de Güney Kıbrıs merkezli depremin büyüklüğünü ise 3,9 olarak güncelledi.