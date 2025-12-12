CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Akdeniz ve Karadeniz arka arkaya sallandı: AFAD şiddetini açıkladı!

Akdeniz ve Karadeniz arka arkaya sallandı: AFAD şiddetini açıkladı!

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de şiddetli bir deprem meydana geldi. 12 Aralık Cuma günü, saat 20.20'de kaydedilen sarsıntının merkez üssü, AFAD'da Akdeniz olarak duyurulurken Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Güney Kıbrıs olarak bildirdi. Sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin şiddeti ve hangi illerden hissedildiği hakkında araştırmalara başladı. İşte AFAD ve Kandilli'nin güncel verileriyle son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 20:49 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 20:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Akdeniz ve Karadeniz arka arkaya sallandı: AFAD şiddetini açıkladı!

Son dakika deprem haberleri... AFAD, 12 Aralık Cuma günü Akdeniz ve Karadeniz'de arka arkaya şiddetli depremler kaydetti. 20.13'te Karadeniz'de meydana gelen sarsıntının ardından 20.18 ve 20.20'de ise Akdeniz sallandı. Şiddeti 4'ün üzerinde olan depremler çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremlerin saati, merkez üssü ve şiddetini anlık olarak paylaşırken sarsıntıların detaylarını sizler için derledik.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, 12 Aralık Cuma günü Karadeniz ve Akdeniz'de meydana gelen depremlerin bilgileri şöyle:

20.13 | Karadeniz: Şiddeti 4.1, derinliği 6.07 km

20.18 | Akdeniz: Şiddeti 3.5, derinliği 13.87 km

20.20 | Akdeniz: Şiddeti 4.2 derinliği 9.12 km

Akdeniz ve Karadeniz'de arka arkaya deprem!

Kandilli Rasathanesi ise başta 3.5 olarak duyurduğu 20.18'de yaşanan depremin şiddetini 3.4 olarak revize etti. 20.20'de Güney Kıbrıs merkezli depremin büyüklüğünü ise 3,9 olarak güncelledi.

Kandilli Rasathanesi son depremler

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması!
G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro...
Galatasaray'dan stoper bombası! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... 19:51
Trabzonspor'da Savic sevinci! Trabzonspor'da Savic sevinci! 19:38
G.Saray kafilesi Antalya'ya geldi G.Saray kafilesi Antalya'ya geldi 19:33
A Milli Futsal Takımı'nın rakipleri belli oldu! A Milli Futsal Takımı'nın rakipleri belli oldu! 19:04
FIFA'dan Adana Demirspor'a şok ceza! FIFA'dan Adana Demirspor'a şok ceza! 18:26
Monaco-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri! Monaco-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri! 18:19
Daha Eski
Ve Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı! Ve Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı! 18:17
Arda Güler'den F.Bahçeli genç yıldıza mesaj Arda Güler'den F.Bahçeli genç yıldıza mesaj 18:16
Kasımpaşa-Gençlerbirliği | CANLI Kasımpaşa-Gençlerbirliği | CANLI 18:00
Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... 17:41
G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! 17:19
Bolu Adana'da farklı kazandı! Bolu Adana'da farklı kazandı! 17:00