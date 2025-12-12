CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Güreş Şampiyonası Gaziantep'te sona erdi. İşte farklı kilolarda, stillerde birinci olanlar ile takım sıralamasında zirveyi göğüsleyen ekip...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 00:47
Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Güreş Şampiyonası Gaziantep'te tamamlandı. Türkiye Güreş Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi işbirliğiyle organize edilen şampiyona, 907 sporcunun katılımıyla Şahinbey Spor Salonunda düzenlendi.

Serbest stilde 57 kiloda Yusuf Demir, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 65 kiloda Ahmet Duman, 70 kiloda Abdullah Toprak, 74 kiloda Ömer Faruk Çayır, 79 kiloda Okan Tahtacı, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Fatih Altunbaş, 97 kiloda Emirhan Kılıç, 125 kiloda Feyzullah Aktürk, birinci oldu.

Grekoromen stilde 55 kiloda Muhammet Emin Çakır, 60 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Enes Başar, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Muhammed Ali Göçmen, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Yüksel Sarıçiçek, 87 kiloda Doğan Kaya, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ, 130 kiloda Fatih Bozkurt, birinciliği elde etti.

Kadınlarda 50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Elvira Süleyman, 59 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Sevim Akbaş, 65 kiloda Beyza Nur Akkuş, 68 kiloda Ayşe Erkan, 72 kiloda Derya Nur Karaduman, 76 kiloda Elmira Yasin, kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Ankara ASKİ, takım sıralamasında serbestte 165, kadınlarda 160 ve grekoromende 179 puanla şampiyonayı üç stilde lider tamamladı.

