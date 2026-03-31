Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda! Kosova'yı tek golle geçtik

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Milliler rakibi 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 23:43 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 23:53
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'nın konuğu oldu. Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.

Ev sahibi Kosova karşılaşmaya, "Muric, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani ve Vedat Muriç" 11'i ile başladı. Türkiye ise, "Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu" ile sahada yer aldı.

Karşılaşmada ilk tehlikeli atağı Türkiye yakaladı. 9'uncu dakikada Zeki Çelik'in ortasında Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kenan'da kaldı. Kenan'ın vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında topu önünde bulan Hakan bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak bir kez daha savunmadan geri geldi. Topu takip eden Kenan bir kez daha şansını denedi, yine Kosova savunmasını aşamadı. Ev sahibi Kosova ise ilk tehlikeli pozisyonunu 24'üncü dakikada yakaladı. Sol kanattan Muslija'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Asllani'nin içeri çevirdiği topu kaleci Uğurcan son anda yatarak kontrol etti. 27'nci dakikada kısa paslarla rakip sahaya yayılan milli takımda ceza sahası dışında topla buluşan Orkun'un sert şutunda top az farkla auta gitti. 29'uncu dakikada Kosova gole yaklaştı. Yapılan baskı sonrasında topu önünde bulan Asllani'nin ceza sahası dışından çektiği şutta Uğurcan Çakır parmaklarıyla dokundu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Seken topu takip eden Vedat Muriç, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 33'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan penaltı noktasına doğru çevirdi. Müsait durumdaki Kerem'in yaptığı vuruşta Kosova savunması son anda araya girdi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 53'üncü dakikada Türkiye öne geçti. Orkun'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Kenan içeri çevirdi. Orkun'un vuruşunu kale önünde Kerem Aktürkoğlu tamamladı: 0-1. Kosova, 87'nci dakikada etkili geldi. Ceza yayının sağında Asllani, plase vuruşla kaleyi yokladı fakat Uğurcan topu kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımı sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

