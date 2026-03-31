Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü
A Milli Takım'ımız, play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası bileti aldı. İşte Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda yer alacağı D grubunda oynayacağı maçların tarihleri...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 23:58 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2026 Çarşamba 00:05
Peki, A Milli Takım'ımız bu maçları hangi tarihlerde ve nerede oynayacak? işte fikstürümüz...
İşte Türkiye'nin Dünya Kupası F Grubu'ndaki fikstürü:
-Avustralya, 13 Haziran saat: 07.00 (Vancouver, BC Stadyumu)
-Paraguay, 19 Haziran saat: 07.00 (Santa Clara, Levi's Stadyumu)
-ABD, 25 Haziran saat: 05.00 (Inglewood, SoFi Stadyumu)
