Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü

Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü

A Milli Takım'ımız, play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası bileti aldı. İşte Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda yer alacağı D grubunda oynayacağı maçların tarihleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 23:58 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2026 Çarşamba 00:05
Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası önümüzdeki yaz ABD, Meksika ve Kanada'da ortak bir şekilde düzenlenecek.

Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü

Türkiye, play-off yarı finelinde sahasında Romanya'yı, play-off finalinde de Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenerek Dünya Kupası biletini aldı.

Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü

Millilerimiz böylece, 2026 Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda mücadele edecek.

Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü

Peki, A Milli Takım'ımız bu maçları hangi tarihlerde ve nerede oynayacak? işte fikstürümüz...

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası F Grubu'ndaki fikstürü:

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası F Grubu'ndaki fikstürü:

-Avustralya, 13 Haziran saat: 07.00 (Vancouver, BC Stadyumu)

-Paraguay, 19 Haziran saat: 07.00 (Santa Clara, Levi's Stadyumu)

-ABD, 25 Haziran saat: 05.00 (Inglewood, SoFi Stadyumu)

Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda!
Uğurcan Çakır Kosova'ya geçit vermedi! İşte o pozisyon
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız! Kosova - Türkiye: 0-1 | MAÇ SONUCU
Zaniolo'ya dev talip!
Sadettin Saran trafik kazası geçirdi!
Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda! 23:42
Uğurcan Çakır Kosova'ya geçit vermedi! İşte o pozisyon 22:30
F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! 21:26
G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi sürüyor! 21:18
"Havai fişekler bizi daha çok motive etti!" 21:15
Vincenzo Montella: Allah yardımcımız olsun! 21:10
A Milli Takımımız kader maçı için stada hareket etti 20:17
F.Bahçe'de derbi mesaisi! Alvarez ve Semedo... 19:59
Tottenham'da Roberto De Zerbi dönemi! 19:50
A Milli Takımımızın kasası dolacak! İşte Dünya Kupası katılım bedelleri 19:40
Egemen Korkmaz hastaneye kaldırıldı! 19:22
Trabzonspor'un derbi mesaisi devam etti 18:08