Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Uğurcan Çakır: Ülkemizi gururlandırdık!

Uğurcan Çakır: Ülkemizi gururlandırdık!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası bileti elde etti. Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Uğurcan Çakır mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2026 Çarşamba 00:29
Uğurcan Çakır: Ülkemizi gururlandırdık!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası bileti elde etti. Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Uğurcan Çakır mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDIK"

"Ben çok mutluyum ve gururluyum. Takım harikaydı, çok iyiydi. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız, 2002'de 6 yaşımdaydım. Ülkemi temsil edecek olmak bana gurur veriyor. Zor bir maçtı, neticesinde final, tek maç. Sahanın şartları. 10-15 dakika dolu yağdı. Teknik oyuncularımız var, ağır zemin vardı, Kosova da zemini ıslatmamıştı ama Allah yağmur yağdırdı. Ülkemizi gururlandırdık. Çok mutluyuz. Takım arkadaşlarım çok karakterli. Dünya Kupası'nda da inşallah ülkemizi gururlandıracağız. Euro'dan fazlasını yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY AİLE VE BAYRAK"

"Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Onları gururlandırdıysak ne mutlu bize. Dünyadaki en önemli şey aile ve bayrak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız orada. Renk ve takım ayırmaksızın tüm ülkemiz çok seviyorum." dedi.

Vincenzo Montella: İnanılmaz gururluyum
Yapay zekadan flaş analiz: Türkiye vs Messi!
Gülsim Ali'den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız! Kosova - Türkiye: 0-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik!
Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü
Yapay zekadan flaş analiz: Türkiye vs Messi! Yapay zekadan flaş analiz: Türkiye vs Messi! 01:10
Kenan Yıldız: Dünya Kupası'nda iyi şeyler yapacağız! Kenan Yıldız: Dünya Kupası'nda iyi şeyler yapacağız! 00:56
Vincenzo Montella: İnanılmaz gururluyum Vincenzo Montella: İnanılmaz gururluyum 00:44
"Ülkemizi gururlandırdık" "Ülkemizi gururlandırdık" 00:28
Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz 00:27
Kerem Aktürkoğlu: Milletimize armağan olsun Kerem Aktürkoğlu: Milletimize armağan olsun 00:19
Osman Aşkın Bak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı! Osman Aşkın Bak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı! 00:16
Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik! 00:13
Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı! "Kupayı alıp geleceğiz" Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı! "Kupayı alıp geleceğiz" 00:13
Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü 23:57
Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda! Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda! 23:42
Avantaj Beşiktaş'ın Avantaj Beşiktaş'ın 23:24