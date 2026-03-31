Uğurcan Çakır: Ülkemizi gururlandırdık!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası bileti elde etti. Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Uğurcan Çakır mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDIK"

"Ben çok mutluyum ve gururluyum. Takım harikaydı, çok iyiydi. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız, 2002'de 6 yaşımdaydım. Ülkemi temsil edecek olmak bana gurur veriyor. Zor bir maçtı, neticesinde final, tek maç. Sahanın şartları. 10-15 dakika dolu yağdı. Teknik oyuncularımız var, ağır zemin vardı, Kosova da zemini ıslatmamıştı ama Allah yağmur yağdırdı. Ülkemizi gururlandırdık. Çok mutluyuz. Takım arkadaşlarım çok karakterli. Dünya Kupası'nda da inşallah ülkemizi gururlandıracağız. Euro'dan fazlasını yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY AİLE VE BAYRAK"

"Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Onları gururlandırdıysak ne mutlu bize. Dünyadaki en önemli şey aile ve bayrak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız orada. Renk ve takım ayırmaksızın tüm ülkemiz çok seviyorum." dedi.