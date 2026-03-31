Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi!

Ziraat Türkiye Kupası
Rize'nin Kaçkar Dağları'nda ocak ayında başlayan helikopterli kayak sezonu sona erdi. Dünyada sayılı merkezden biri olan bölgede bu yıl 300'e yakın yerli ve yabancı sporcu adrenalin dolu anlar yaşadı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 11:58
Rize'nin Kaçkar Dağları'nda ocakta başlayan helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" sezonu sona erdi.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ve İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten itibaren yapılıyor.

Bölgede 4 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyetin son haftasındaki etkinliğe, Çek Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında bulunduğu 10 kişi katıldı.

Bu sezon etkinliğe yerli ve yabancı 300'e yakın sporcunun akredite edildiği belirtildi.

