Mike Tyson ringlere geri dönüyor! Rakibi ise...

Ziraat Türkiye Kupası
Mike Tyson ringlere bir kez daha geri dönüyor. Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu en son 2024 yılında Jake Paul ile kozlarını paylaşmıştı. Tyson'ın yeni rakibi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 14:45 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 15:43
Ünlü boksör Mike Tyson, 19 yıl sonra 2024'te resmi maçına çıktı. İnternet ünlüsü ve profesyonel boksör Jake Paul ile olan maçı uzun süre gündem olmuştu. 59 yaşındaki Tyson, Paul ile karşılaştığı maçı kaybetmişti. Tartışmalı maç sonrası Tyson "Bunun son dövüşüm olup olmayacağını bilmiyorum, durum bağlı ama sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mike Tyson'ın yeni gösteri maçında karşılaşacağı boksör ise Floyd Mayweather olacak.

YENİLGİSİ YOK

5 farklı sıklette dünya şampiyonluğu olan büyük isim Floyd Mayweather, 4 büyük federasyonda (WBC, WBA, IBF, WBO) kemer kazandı. Mayweather'ın çıktığı 50 maçta henüz yenilgisi yok.

Maç resmen onaylandı fakat henüz tarih bilgisi kesinleşmedi.

