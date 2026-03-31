Mike Tyson ringlere geri dönüyor! Rakibi ise...

Ünlü boksör Mike Tyson, 19 yıl sonra 2024'te resmi maçına çıktı. İnternet ünlüsü ve profesyonel boksör Jake Paul ile olan maçı uzun süre gündem olmuştu. 59 yaşındaki Tyson, Paul ile karşılaştığı maçı kaybetmişti. Tartışmalı maç sonrası Tyson "Bunun son dövüşüm olup olmayacağını bilmiyorum, durum bağlı ama sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mike Tyson'ın yeni gösteri maçında karşılaşacağı boksör ise Floyd Mayweather olacak.

YENİLGİSİ YOK

5 farklı sıklette dünya şampiyonluğu olan büyük isim Floyd Mayweather, 4 büyük federasyonda (WBC, WBA, IBF, WBO) kemer kazandı. Mayweather'ın çıktığı 50 maçta henüz yenilgisi yok.

Maç resmen onaylandı fakat henüz tarih bilgisi kesinleşmedi.