Yapay zekadan Kosova-Türkiye maçı için flaş tahmin!

MAÇIN KIRILMA ANI: İLK GOL Türkiye atarsa: Maç açılır. (2-0, 3-1 gibi) Kosova atarsa: Türkiye kilitlenir ve stres artar. Duran toplar Kosova'nın en büyük silahı Öte yandan Türkiye'de ise Arda Güler etkisi var. (Son deplasmanlarda sürekli skor katkısı)

BU ORAN NEDEN BÖYLE? Yapay zekâ, kazanan tarafı Türkiye olarak seçmesinin sebeplerini şu şekilde sıraladı: Türkiye'nin hücum kalitesi fark yaratır. Ama Kosova'nın iç saha direnci- gol bulur. Maç büyük ihtimalle: İlk yarı dengede, ikinci yarı ise Türkiye lehine çözülür.