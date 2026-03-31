Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Yapay zekadan Kosova-Türkiye maçı için flaş tahmin!

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi nefesler tutulurken yapay zekadan karşılaşma hakkında olay tahminler geldi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 12:40
A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Vincenzo Montella'nın öğrencileri rakibini yenerek 24 yıl süren hasrete son vermek istiyor.

Kritik karşılaşma öncesi Yeni Asır'ın derlediği habere göre; yapay zekadan maç hakkında flaş tahminler geldi.

İŞTE YAPAY ZEKADAN GELEN TAHMİNLER:

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın dinamiklerini değerlendiren yapay zekâ artı ve eksileri şu şekilde sıraladı:

ARTILARI

Bireysel kalite farkı: Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız gibi oyuncular maç kırar.

Deplasman gol serisi: Son 5 dış saha maçında en az 2 gol- Hücum sürekliliği var.

Montella etkisi: Deplasmanda kaybetmeyen bir seri yakalamış durumda. (4G 1B)

EKSİLERİ

Savunma kırılganlığı: Özellikle geçiş savunmasında zaman zaman açık veriyor.

Final psikolojisi: 24 yıllık Dünya Kupası hasreti baskı yaratabilir.

KOSOVA'NIN DİNAMİĞİ

ARTILARI

İç saha gücü: Son 8 maçta yenilgi yok (6G 2B)

Net oyun planı: Direkt, fiziksel, ikinci toplar

Vedat Muriqi faktörü: Vedat Muriqi - hava topları + ceza sahası etkinliği çok yüksek.

EKSİLERİ

Kadronun tavanı sınırlı.

Türkiye'ye göre kalite farkı var.

Savunma derinliği zayıf.

Büyük maç tecrübesi eksikliği.

MAÇIN KIRILMA ANI: İLK GOL

Türkiye atarsa: Maç açılır. (2-0, 3-1 gibi)

Kosova atarsa: Türkiye kilitlenir ve stres artar.

Duran toplar Kosova'nın en büyük silahı

Öte yandan Türkiye'de ise Arda Güler etkisi var. (Son deplasmanlarda sürekli skor katkısı)

YAPAY ZEKANIN SKOR TAHMİNİ

Kazanan: Türkiye

Olası skor: Kosova 1 - 2 Türkiye

Kazanma olasılığı: Yüzde 60 Türkiye | Yüzde 40 Kosova

Penaltıya giderse: Yüzde 50-50 (hatta Kosova psikolojik avantaj yakalayabilir)

BU ORAN NEDEN BÖYLE?

Yapay zekâ, kazanan tarafı Türkiye olarak seçmesinin sebeplerini şu şekilde sıraladı:

Türkiye'nin hücum kalitesi fark yaratır.

Ama Kosova'nın iç saha direnci- gol bulur.

Maç büyük ihtimalle: İlk yarı dengede, ikinci yarı ise Türkiye lehine çözülür.

