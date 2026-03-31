Yapay zekadan Kosova-Türkiye maçı için flaş tahmin!
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 12:40
A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Vincenzo Montella'nın öğrencileri rakibini yenerek 24 yıl süren hasrete son vermek istiyor.
Kritik karşılaşma öncesi Yeni Asır'ın derlediği habere göre; yapay zekadan maç hakkında flaş tahminler geldi.
İŞTE YAPAY ZEKADAN GELEN TAHMİNLER:
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın dinamiklerini değerlendiren yapay zekâ artı ve eksileri şu şekilde sıraladı:
ARTILARI
Bireysel kalite farkı: Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız gibi oyuncular maç kırar.
Deplasman gol serisi: Son 5 dış saha maçında en az 2 gol- Hücum sürekliliği var.
Montella etkisi: Deplasmanda kaybetmeyen bir seri yakalamış durumda. (4G 1B)
EKSİLERİ
Savunma kırılganlığı: Özellikle geçiş savunmasında zaman zaman açık veriyor.
Final psikolojisi: 24 yıllık Dünya Kupası hasreti baskı yaratabilir.
KOSOVA'NIN DİNAMİĞİ
ARTILARI
İç saha gücü: Son 8 maçta yenilgi yok (6G 2B)
Net oyun planı: Direkt, fiziksel, ikinci toplar
Vedat Muriqi faktörü: Vedat Muriqi - hava topları + ceza sahası etkinliği çok yüksek.
EKSİLERİ
Kadronun tavanı sınırlı.
Türkiye'ye göre kalite farkı var.
Savunma derinliği zayıf.
Büyük maç tecrübesi eksikliği.
MAÇIN KIRILMA ANI: İLK GOL
Türkiye atarsa: Maç açılır. (2-0, 3-1 gibi)
Kosova atarsa: Türkiye kilitlenir ve stres artar.
Duran toplar Kosova'nın en büyük silahı
Öte yandan Türkiye'de ise Arda Güler etkisi var. (Son deplasmanlarda sürekli skor katkısı)
YAPAY ZEKANIN SKOR TAHMİNİ
Kazanan: Türkiye
Olası skor: Kosova 1 - 2 Türkiye
Kazanma olasılığı: Yüzde 60 Türkiye | Yüzde 40 Kosova
Penaltıya giderse: Yüzde 50-50 (hatta Kosova psikolojik avantaj yakalayabilir)
BU ORAN NEDEN BÖYLE?
Yapay zekâ, kazanan tarafı Türkiye olarak seçmesinin sebeplerini şu şekilde sıraladı:
Türkiye'nin hücum kalitesi fark yaratır.
Ama Kosova'nın iç saha direnci- gol bulur.
Maç büyük ihtimalle: İlk yarı dengede, ikinci yarı ise Türkiye lehine çözülür.