Eczacıbaşı Dynavit, play-off serisi ilk maçını kaybetti!

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı maçında evinde VakıfBank ile karşılaştı. Rakibine 18-25, 19-25 ve 20-25'lik skorlarla mağlup olan turuncu-beyazlılar karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Sultanlar Ligi play-off ikinci karşılaşması 2 Nisan Perşembe günü oynanacak. Seride 2 galibiyet alan taraf final biletini kazanacak.
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Caner Çildir, Mehmet Gül
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Meliha, Smrek, Boden, Maglio
VAKIFBANK: Ogbogu, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Derya, Ayça (L), Aylin (L), Dangubic, Cazaute
SETLER: 18-25, 19-25, 20-25
SÜRE: 83 dakika (27, 25, 31)