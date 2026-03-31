Ziraat Türkiye Kupası
Eczacıbaşı Dynavit, play-off serisi ilk maçını kaybetti!

Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, evinde VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu. Turuncu-beyazlılar setleri 18-25, 19-25 ve 20-25'lik skorlarla kaybetti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:26 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:32
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultan Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı maçında evinde VakıfBank ile karşılaştı. Rakibine 18-25, 19-25 ve 20-25'lik skorlarla mağlup olan turuncu-beyazlılar karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Sultanlar Ligi play-off ikinci karşılaşması 2 Nisan Perşembe günü oynanacak. Seride 2 galibiyet alan taraf final biletini kazanacak.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Caner Çildir, Mehmet Gül

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Meliha, Smrek, Boden, Maglio

VAKIFBANK: Ogbogu, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Derya, Ayça (L), Aylin (L), Dangubic, Cazaute

SETLER: 18-25, 19-25, 20-25

SÜRE: 83 dakika (27, 25, 31)

