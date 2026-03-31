Leroy Sane'ye şok tepki! Milli maçta yuhalandı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya'nın Gana ile oynadığı hazırlık maçında oyuna dahil olurken ıslıklı tepkiye maruz kaldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:12
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 77. dakikasında oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, 88. dakikada galibiyet golünün asistini yaptı.
Öte yandan Sane, oyuna alınırken bazı taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı.
"ADİL DEĞİL"
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, mücadele sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Topa ilk dokunuşunu bile yapmadan onu yuhalamak, bana pek adil gelmiyor." şeklinde konuşarak oyuncusuna destek verdi.
"YUHALANMASI SAÇMALIK"
Leroy Sane'nin milli takımdan arkadaşı Alexander Nübel ise "Leroy Sane'nin yuhalanması saçmalık. Ne amaçlandığını bilmiyorum. ABD'ye kenetlenmiş bir şekilde gitmek istiyoruz, bölünmüş vaziyette değil. Dolayısıyla Sane'nin yuhalanması hiç doğru değil." yorumunu yaptı.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
