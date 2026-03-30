Aykut Kocaman: Bundan sonra ya Fenerbahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım!

Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapmış sarı-lacivertli ekibin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, A Spor'da Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

İŞTE AYKUT KOCAMAN'IN SÖZLERİ

Ender Bilgin: "Teknik direktörlüğe neden ara verdiniz?"

Aykut Kocaman: "Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı. Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim. Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum. Bunu olursa diye söyledim."

"İstanbulspor eğer TMSF'ye kalmasaydı, hala İstanbulspor'da devam edebilirdim."

"BU GALATASARAY İYİ DEĞİL!"

"Galatasaray'ın ortalaması şu an 2.46! Ki bu Galatasaray iyi değil! Şampiyonluk puanı önceden 75'lerdeydi. Bu rakamlar, artık başka bir ligin oynandığını gösteriyor. Son 4 yıldır böyle."

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HAKKINDA

"Bu kadar yatırımın, verilen önemin karşılığında 24 sene Dünya Kupası'na gidememek, uzun bir süre. Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonası finallerinde Türkiye'nin tesadüfen olmaması lazım! Hep oralarda olmamız lazım. Olmadığımız zaman tesadüf olmalı. Perşembe gününden itibaren Kosova ve Türkiye bu maça kilitlendi. İki takımın da olumlu ve olumsuz özellikleri söylendi. Daha eklenecek bir şey yok. Daha etkileyici ne olabilir diye düşündüğümde, o gün duyguları yönetmek olacak. Antrenörlüğün de sırrı bu. Dünya Kupası da bir kaç ay sonra başlayacak, duygular öne çıkacak. Kosova'nın kendi evinde oynaması ve saha zeminindeki sıkıntılar... Zeminde problem yaşarsak, maçta bütün dengeler değişebilir. Bunun sonucunda Kosova'da duygusal patlama olabilir. Ciddi istekli bir grup."

MONTELLA HAKKINDA

"Milli Takım'ın şahane bir jenerasyonu var. Hakkını teslim etmek lazım. Vincenzo Montella çok iyi idare ediyor. Küçük zigzaklar içinde eğrisi yukarı doğru diye düşünüyorum. Çok iyi yönetiyor. Milli Takımı izlerken, canla başla oynayan oyuncular gördüğümde çok mutlu oluyorum. Şu an Milli Takımı izlerken bunu yakalıyorum. Bunu yapan teknik direktörün hakkını teslim etmek lazım. İyi yönetiyor bence."

BURAK YILMAZ MI AYKUT KOCAMAN MI?

"Burak Yılmaz mı, ben mi? Vincenzo Montella, beni tercih eder gibi. Aslında şaka yaptım burada (gülerek). Burak Yılmaz'a takılmak için söyledim. Burak Yılmaz'ın kariyeri benim çok çok üstümde. Bunu söylerken de vazgeçtim. Öndeki oyunculardan baskı istiyor Montella. Bu yüzden biraz önceki şakamı geri alıyorum. Maçlarda dolaşan, adam eksiltebilen, kenara gelebilen forvet arıyor."

TRABZONSPOR HAKKINDA

"İki takım dışında Trabzonspor'un da son haftalara eşlik etmesini anlatıyor. Son yıllara göre ciddi bir değişim diyebiliriz.

Milli aradan sonra ya tamamen perçinlenecek durum, ya da iki takım yine devam edecek! Trabzonspor belki ikinciliğe gidebilir. Trabzonspor kazanırsa, çok çok farklı tablo olabilir. Bütçe ve verimlilik anlamında Trabzonspor için çok iyi puan. Fatih Tekke iyi iş yaptı."

HAKEM MÜESSESESİ ÇOK DA MASUM DEĞİL!"

"Kimsenin hakemleri düşündüğü yok, en savunmasız grup oldukları için en çok eleştirilenler onlar ama hakemler de pirüpak değiller. Türkiye liglerinde gidişatı değiştiren çok ciddi organizasyonları oldu."

"Trabzonspor için Süper Lig'de toplanılan puan, çok iyi bir puan. Beklentilerin üzerinde olan takım Trabzonspor'dur."

"ÜÇ TRANSFER LAZIMDI!"

Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'nin net bir santrfor ihtiyacı olduğunu söyledim. Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin aranan özelliklerde olmadığı kabul görüştü. Moussa Sow geldi, ilk Beşiktaş maçı... İlk top geldi ve bir kontrol etti, Fenerbahçe ile olayını bitirdi! Kabul gördü. Çünkü Fenerbahçe çok kabul etmez, çok seçici. Kendi düşüncelerim olarak net forvet ve net stoper lazım olduğunu söyledim. Bir de sol bek gerektiğini belirttim.

"F.BAHÇELİLERİ SIKINTIYA SOKAN BİR DURUM OLDU"

"1-1 biten Fenerbahçe - Galatasaray maçını izlerken, Fenerbahçeliler adına sıkıntıya sokan bir durum oldu. O maçı kazanabilirdik. Ancak net bir fark gözükmüştü, o yüzden söyledim. Ayrıca fırsat olursa, topla iyi giden bir oyuncu alınırsa, Galatasaray ile baş etme ve geçme şansımız olabileceğini söyledim."

"SAMSUNSPOR MAÇINDAKİ 3'LÜYÜ BİR DAHA GÖRMEYİZ"

"Dünya yerinden kurulsa, Fenerbahçe yeniden oluşsa; Samsunspor maçındaki 3'lüyü bir daha görmeyiz! Buna mahkum kalmazdı herhalde Fenerbahçe! Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan 3'lüsüne mahkum kalmazdı! Abartarak söylüyorum tabii..."

"EVDEN ÇIKMAMI İSTEMİYORLAR!"

"Sadece Sidiki Cherif ile ikinci yarıya başlar mıydınız? Böyle bir soru var!" Aykut Kocaman: "Benim sosyal medyam yok! Çok sıra dışı yorumlar var! Aykut Kocaman düşmanlığı var, benim evden dışarı çıkmamı istemiyorlar! Gözümle görmedim ama gelen bilgiler böyleydi! Daha önce söylediğim her şeyin arkasındayım! Fenerbahçe ve Milli Takım için çabam olmadı! Şartlar böyle oluşursa olur. Milli Takım için aklımız yettiğince bir şeyler söyledik. Fenerbahçe olarak beklentim sıfır! Kuracağım cümleler dönemsel olarak, ne oldu, ne olabilir!"

"HİÇ BİR BAŞARI KÜLFETSİZ GELMİYOR"

"Bu bir duyum, bazı büyük takımlarımız dahil; takımlarda düzenli ödeme olduğunu düşünmüyorum. Ne kuşuz, ne de deveyiz! Bendeki hakim duygu bu! Biraz daha oyuncu üretme durumuna doğru yönelsek... Bir şeydir bu. İniş olacak ama hiçbir başarı, külfetsiz gelmiyor."

"Galatasaray'ın, Trabzonspor ve Göztepe maçlarında alacağı sonuçlar ligi belirleyecek."