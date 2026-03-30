Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası sözleri: 24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!

A Milli Futbol Takımımız, 31 Mart Salı günü 2026 Dünya Kupası play-off final maçında Kosova ile deplasmanda karşılaşacak. 'Bizim Çocuklar' mücadeleyi kazanarak 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor. Mücadele öncesi milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"İLK GÜNDEN BUGÜNE KADAR TFF'NİN DESTEĞİNİ HİSSETTİM"

"Öncelikle 2,5 senenin özetini yapmak istiyorum. Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar! Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Çok kritik bir dönemde geldim. Kendi tarihi boyunca kendi evinde kaybetmemiş Hırvatistan'ı yendik. O günden itibaren oyuncular, bana her zaman, her şeylerini verdiler. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu. Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler. Bu ülkenin, bana kendinden biri gibi davrandığını da kalbimde taşıyorum. İlk günden bugüne kadar TFF'nin desteğini hissettim. Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasını sahipsem, bu bana verilen destek ile oldu. Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıramalasında yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Sayın Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederim. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız."

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN..."

"Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem."

"FİNAL MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

"Kosova hak ederek buralara geldi. Taktiksel olarak kurguları görüldü, çok net bir oyun ve fikir var. Bunu maç içinde görebiliyorsunuz. Final maçına çıkacağız. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak, ne yapmak istediğimizi biliyorum."

"24 YILIN SORUMLUSU BU ÇOCUKLAR DEĞİL"

"Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız."

"FARKLI BİR MAÇ OLACAK"

"Kosova'nın güçlü yönlerini törpülemek gerekiyor. Buna çalıştık. Kendi özelliklerimizi de ön plana çıkaracağız. Farklı bir maç olacak."

"BİRLİKTE HAREKET EDERSEK HER ŞEYİ BAŞARABİLİRİZ"

"Oyuncularımız yürekleriyle oynarken, bayrağımız altında herkesi birleştirdi. Neleri başarabileceğimize şahit olduk. Birlikte harekete edersek, her şeyi başarabiliriz."

"SADECE KOSOVA MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize bakmadım bile. Avustralya, ABD, Paraguay ile ne yaparız diye düşünmedim. Sadece Kosova maçını düşünüyoruz. Paraguay'ın Yunanistan ile maçı vardı ama ekibimizden kimseyi göndermedik. Bizim tek hedefimiz şu an bu maç"

"TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Zorlayarak konuşmuyorum, gerçekten Türkiye'de çok iyi hissediyorum. Başkanımızla dostluğumuz çok iyi. Yarın farklı kararlar alırken de zorlanmayız. Kültürlerimiz çok yakın, ben de benzer şekilde büyüdüm. Türk gibi hissediyorum."

ZEKİ ÇELİK HAKKINDA

"Zeki Çelik konusunda ilk maç riske girmek istemedik. Kosova maçı için de duruma bakacağız."

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

Kosovalı Muhabir: "Çek bir Letonya başlığı atılmış, Türkiye rakibini küçümsemiş ve elenmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 'Kazanamıyorsak gitmeyelim" dedi. Bu size baskı oluşturuyor mu?"

Hakan Çalhanoğlu: "Herkesin bakışı farklıdır. Ben hiçbir rakibi küçümsemem. Inter olarak Bodo Glimt'e elendik. Başkanın bakış açısı farklıdır. Dünya Kupası'na bir maç kaldı. Kalite değil, kim daha çok kalbini ortaya koyarsa, o kazanacak. Biz bunun farkındayız ve hazırız."

"KOSOVA'YI TAKDİR ETMEK GEREKİYOR"

"Kosova ile ilk maçımızı hatırlıyorum, ben de vardım. Çok güçlüler ve iyi oyuncuları var. Takdir etmek gerekiyor. Hocaları da iyi. Vedat Muriqi'yi tanıyorum. Como da oynayan oyuncu var. Arnavutça kelimeler biliyorum ama konuşmayayım. Yakın arkadaşlarım var, ben bir kelime söylemeyeyim (gülerek)."

"Kosova'nın çok fazla tehlikeli oyuncusu var. Asllani var. Vedat kale önünde ve duran toplarda çok iyi. Juventus'ta Kenan ile oynayan oyuncuları çok iyi. Hepsini tek tek saymayayım, ayıp olur. Hepsi iyi ve kaliteli."

"ÇOK MOTİVEYİZ"

"Küçüklükten beri hayal ettiğimiz bir şey Dünya Kupası... 2002'de ağabeylerimiz başardı, biz onlarla büyük ve hayal kurduk. Şimdi maça ben çıkacağım ve son bir maç kaldı. Önceliğimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimizi gururlandırmak. Hocamız ile 2,5 yılda ileriye çok önemli adımlar attık. Avrupa Şampiyonası güzel geçti. Takımda hava çok iyi. Çok motiveyiz. Baskıyı da hissediyoruz."

"ONLARIN TECRÜBESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"2002'de oynamış olan abilerimi aramızda görmek istiyorum. Tugay abi, Yıldıray abi, Alpay abi, İlhan abi, Bülent abi... Onlarla Amerika'ya gitmek istiyorum. Biz bir olursak daha iyi bir tablo ortaya çıkar diye düşünüyorum. İnşallah sesim duyulursa onları aramızda görmek istiyorum. Çünkü bizim onların tecrübesine ihtiyacımız var. Güzel bir tablo olur."

"Dışarıdan bizi kışkırtmaya çalışanlar var, kulak asmıyoruz."

"KARİYER MAÇIM!"

"Kariyer maçıma çıkacağım. Milli Takımı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum. Tırnaklarımızla kazıyarak geldik, kimse bize bunu hediye etmedi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ben de inşallah başarırım, inşallah ülke olarak başarırız. Bunu ülke olarak hak ettik. Bu takım hak etti. İnşallah başaracağız."

"KALBİNİZİN SESİNİ DİNLEYİN"

"Almanya'da doğrum ve yetiştim. Kulüplerime teşekkür ederim, onlar sayesinde Hakan Çalhanoğlu oldum. Herkesin görüşüne saygım var ama kalbinizin sesini dinleyin. Türk gurbetçiler inşallah Türkiye'yi seçer. Benden sonra Kenan, Orkun, Can geldi. Bu güzel örnekler. 80 milyonuz ve yetenekli oyuncularımız var. İnşallah bu daha da gelişir ve öyle devam eder."