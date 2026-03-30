Fenerbahçe'de Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!
Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Ederson, Türkiye'de geçirdiği günlere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Brezilyalı kaleci, Süper Lig'e dair kendisini şaşırtan bir durumu da çarpıcı ifadelerle dile getirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 18:30
"Burada insanlar futbola inanılmaz tutkulu. Taraftarlar 90 dakika boyunca susmuyor. Bu atmosfer bana Brezilya'da Corinthians ve Vasco da Gama taraftarlarını hatırlatıyor."
"İngiltere'de alıştığımdan çok daha farklı; burada maçı daha yoğun yaşıyorlar."
Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını da değerlendiren Brezilyalı file bekçisi, "Her şey açık. Son haftaya kadar mücadele edeceğiz ve şampiyonluğun mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.
Milli takım hedeflerine de değinen yıldız isim, Brezilya'nın kadro kalitesiyle Dünya Kupası'nı kazanabileceğine olan inancını tazeledi.
DEV HOCALARIN KIYASI: GUARDIOLA VE ANCELOTTI
Kariyerinde modern futbolun iki dehasıyla çalışma fırsatı bulan Ederson, aradaki karakter farkını net bir dille özetledi: "Ancelotti daha rahat bir karakter. Guardiola ise daha yoğun ve detaycı. Ama ikisi de harika teknik direktörler."
