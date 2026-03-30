Fenerbahçe'de Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!

Fenerbahçe'de Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Ederson, Türkiye'de geçirdiği günlere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Brezilyalı kaleci, Süper Lig'e dair kendisini şaşırtan bir durumu da çarpıcı ifadelerle dile getirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 18:30
Fenerbahçe'de Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ederson Moraes, Türkiye macerasını değerlendirdi.

Fenerbahçe'de Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!

İngiltere'deki "mesafeli" futbol kültüründen sonra Türkiye'deki yoğunluğun kendisini şaşırttığını belirten Ederson, taraftarların takımla birlikte nefes aldığını vurguladı.

Fenerbahçe'de Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!

Ntvspor'da yer alan habere göre, Türkiye'deki taraftar yapısını kendi ülkesindeki dev kulüplerle kıyaslayan Ederson, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'de Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!

"Burada insanlar futbola inanılmaz tutkulu. Taraftarlar 90 dakika boyunca susmuyor. Bu atmosfer bana Brezilya'da Corinthians ve Vasco da Gama taraftarlarını hatırlatıyor."

Fenerbahçe'de Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!

"İngiltere'de alıştığımdan çok daha farklı; burada maçı daha yoğun yaşıyorlar."

Fenerbahçe'de Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!

Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını da değerlendiren Brezilyalı file bekçisi, "Her şey açık. Son haftaya kadar mücadele edeceğiz ve şampiyonluğun mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.

Fenerbahçe'de Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!

Milli takım hedeflerine de değinen yıldız isim, Brezilya'nın kadro kalitesiyle Dünya Kupası'nı kazanabileceğine olan inancını tazeledi.

Fenerbahçe'de Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!

DEV HOCALARIN KIYASI: GUARDIOLA VE ANCELOTTI

Kariyerinde modern futbolun iki dehasıyla çalışma fırsatı bulan Ederson, aradaki karakter farkını net bir dille özetledi: "Ancelotti daha rahat bir karakter. Guardiola ise daha yoğun ve detaycı. Ama ikisi de harika teknik direktörler."

G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
G.Saray'a Koopmeiners müjdesi!
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
MSB İran'dan ateşlenen bir füzenin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş...
Buruk'tan Singo için radikal karar!
A Milli Futbol Takımı Kosova'ya hareket etti! A Milli Futbol Takımı Kosova'ya hareket etti! 17:47
G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! 16:36
Tottenham'da De Zerbi gelişmesi! Tottenham'da De Zerbi gelişmesi! 16:33
Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada 16:16
Buruk'tan Singo için radikal karar! Buruk'tan Singo için radikal karar! 15:26
Orhun Ene, Aliağa Petkimspor’da! Orhun Ene, Aliağa Petkimspor’da! 14:52
Daha Eski
F.Bahçe Medicana'da ayrılık! F.Bahçe Medicana'da ayrılık! 14:44
Göztepe'ye transfer yasağı! Göztepe'ye transfer yasağı! 14:40
Transferde flaş gelişme! Asensio... Transferde flaş gelişme! Asensio... 14:27
Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... 14:25
8. Etnospor Forumu için geri sayım başladı! 8. Etnospor Forumu için geri sayım başladı! 14:21
Aliağa Petkimspor'da ayrılık! Aliağa Petkimspor'da ayrılık! 14:17