Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol 2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kurası çekilecek!

2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kura çekimi 31 Mart'ta İsviçre'de yapılacak. A Milli Kadın Basketbol Takımımız birinci torbada yer alıyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 14:10
2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kura çekimi, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki Basketbol Evi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Kuraya birinci eleme turundan 17, FIBA 2026 Dünya Kupası Eleme turnuvalarından 7 olmak üzere 24 takım katılacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, birinci torbada yer alacak. Kura çekimi sonucunda 24 ekip, 4'erli 6 gruba ayrılacak.

İkinci eleme turu maçları, Kasım 2026 ile Şubat 2027'de oynanacak.

2027 KADINLAR AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI İKİNCİ ELEME TURU KURA ÇEKİMİNE KATILACAK TAKIMLAR ŞÖYLE:

1. Torba: Fransa, İspanya, Almanya, Sırbistan, İtalya, Türkiye

2. Torba: Çekya, Macaristan, Büyük Britanya, Slovenya, Karadağ, Yunanistan

3. Torba: Slovakya, Letonya, Hırvatistan, Portekiz, Ukrayna, Polonya

4. Torba: İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Danimarka, Bulgaristan, Avusturya

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
