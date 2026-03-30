Aliağa Petkimspor’un başına Orhun Ene getirildi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Özhan Çıvgın'dan boşalan başantrenörlük koltuğuna tecrübeli teknik adam Orhun Ene'yi getirdi.

Aliağa temsilcisi, A Milli Basketbol Takımı'nın yanı sıra ligde TOFAŞ, Darüşşafaka ve Banvit gibi takımları çalıştıran Orhun Ene ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Basketbol Takımımızda başantrenör olarak görev yapmış, ligimizde daha önce TOFAŞ, Darüşşafaka, Banvit takımlarını çalıştırmış tecrübeli koçumuz Orhun Ene'ye yeni evine hoş geldin diyor; görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.