Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş Dybala iddiası! Maaşını bile duyurdular
Son dakika transfer haberleri: Sezon sonunda Roma'dan ayrılması beklenen Paulo Dybala için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Arjantinli yıldızla ilgilendiğini yazarken, 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmesi halinde alacağı maaşın bile hazır olduğu kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 14:26
Daha önce birçok kez transferde karşı karşıya gelen iki takım, yine aynı yıldızın peşine düştü.
İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Roma forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı istediğini yazdı.
ROMA GÖRÜŞMELERE BAŞLAMADI
Correire dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için görüşmelere başlamadı.
Şu an Roma'dan yıllık 8 milyon Euro maaş alan Dybala'nın, takımıyla yeni sözleşme imzalaması halinde yıllık 3 milyon Euro'nun altında bir maaş alacağı belirtildi.
ÖNCELİĞİ BOCA JUNIORS
Arjantinli futbolcunun ise önceliği ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a verdiği aktarıldı.
Boca Juniors'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Dybala ile ilgilendiği kaydedildi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ALACAĞI MAAŞ BELLİ
Deneyimli oyuncunun kariyerini Arjantin'de sürdürürse daha düşük bir maaş alacağı vurgulanırken, kariyerini İstanbul'da sürdürmesi halinde şu an Roma'dan aldığı yıllık 8 milyon Euro'luk ücreti kazanacağı belirtildi.
