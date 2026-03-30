CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Kosova-Türkiye maçı öncesi beklenmeyen kriz!

Kosova-Türkiye maçı öncesi beklenmeyen kriz!

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Bu hayati mücadele öncesi ortaya beklenmeyen bir sorun çıktı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 13:07
Kosova-Türkiye maçı öncesi beklenmeyen kriz!

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında deplasmanda Kosova ile kozlarını paylaşacak.

Kosova-Türkiye maçı öncesi beklenmeyen kriz!

Vincenzo Montella'nın öğrencileri bu hayati karşılaşmadan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Kosova-Türkiye maçı öncesi beklenmeyen kriz!

Milliler, rakibini yenerek 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılmak istiyor.

Kosova-Türkiye maçı öncesi beklenmeyen kriz!

Dev maç öncesi nefesler tutulurken ortaya beklenmeyen bir sorun çıktı.

Kosova-Türkiye maçı öncesi beklenmeyen kriz!

Sabah'ın haberine göre; 13 bin 900 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kontenjan gereği Türk taraftarlarına sadece 700 bilet ayrıldı.

Kosova-Türkiye maçı öncesi beklenmeyen kriz!

Sınırlı sayıdaki protokol kontenjanı için TFF yetkililerini sıkıntıya soktu. Kosova, stada giremeyen taraftarları için kent meydanına dev ekranlar kuracağını açıkladı.

Kosova-Türkiye maçı öncesi beklenmeyen kriz!

2024 yılında kapsamlı bir şekilde yenilenen, tribünleri ve zemini tadilattan geçirilen Piriştina kentindeki stat, Kosova'da UEFA tarafından uluslararası maçlara ev sahipliği yapma lisansı verilen tek mekan.

Kosova-Türkiye maçı öncesi beklenmeyen kriz!

Kosova Milli Takım'ı, Dünya Kupası elemelerinde burada oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
İran Hayfa'daki petrol tesisini ikinci kez vurdu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Yunus'a dev talip!
F.Bahçe'ye Muriqi müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duygu Dirgen'den gümüş madalya! Duygu Dirgen'den gümüş madalya! 13:58
Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! 13:07
Milliler Kosova maçına hazır Milliler Kosova maçına hazır 12:40
Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i 12:16
Gaziantep Basketbol'da galibiyet! Gaziantep Basketbol'da galibiyet! 11:52
Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamladı! Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamladı! 11:45
Daha Eski
G.Saray'da Yunus'a dev talip! G.Saray'da Yunus'a dev talip! 11:33
Udinese Zaniolo'nun bonservisini alacak mı? Menajeri açıkladı Udinese Zaniolo'nun bonservisini alacak mı? Menajeri açıkladı 11:28
Denizli'den flaş yorum! "Slovakya mı, Kosova mı?" Denizli'den flaş yorum! "Slovakya mı, Kosova mı?" 11:26
Trabzonspor'un rakibi Galatasaray! Trabzonspor'un rakibi Galatasaray! 11:19
Karşıyaka Basketbol'da galibiyet! Karşıyaka Basketbol'da galibiyet! 11:14
Ümit Milli Futbol Takımı Hırvatistan deplasmanında! Ümit Milli Futbol Takımı Hırvatistan deplasmanında! 11:09