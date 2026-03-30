Kosova-Türkiye maçı öncesi beklenmeyen kriz!

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Bu hayati mücadele öncesi ortaya beklenmeyen bir sorun çıktı. İşte detaylar...
Vincenzo Montella'nın öğrencileri bu hayati karşılaşmadan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Milliler, rakibini yenerek 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılmak istiyor.
Dev maç öncesi nefesler tutulurken ortaya beklenmeyen bir sorun çıktı.
Sabah'ın haberine göre; 13 bin 900 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kontenjan gereği Türk taraftarlarına sadece 700 bilet ayrıldı.
Sınırlı sayıdaki protokol kontenjanı için TFF yetkililerini sıkıntıya soktu. Kosova, stada giremeyen taraftarları için kent meydanına dev ekranlar kuracağını açıkladı.
2024 yılında kapsamlı bir şekilde yenilenen, tribünleri ve zemini tadilattan geçirilen Piriştina kentindeki stat, Kosova'da UEFA tarafından uluslararası maçlara ev sahipliği yapma lisansı verilen tek mekan.
Kosova Milli Takım'ı, Dünya Kupası elemelerinde burada oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.