CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye U21 Milli Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Hırvatistan deplasmanına çıkıyor. Grupta lider konumdaki Ümit Milliler, 11 puanla zirvede yer alırken, ev sahibi Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada bulunuyor. İşte detaylar...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 11:09
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonası elemelerinde Hırvatistan'a konuk olacak!

Türkiye, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemelerindeki 6. maçında 31 Mart'ta Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak.

Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 18.30'da başlayacak. H Grubu'ndaki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Türkiye, 11 puanla zirvede yer alıyor.

Elemelerdeki 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan 1'inde berabere kalan Hırvatistan, 10 puanla ikinci basamakta bulunuyor. Trabzon'da iki takım arasındaki ilk mücadele, 1-1 berabere sonuçlandı.

Egemen Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

KALECİ: Jankat Yılmaz (İkas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer)

DEFANS: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

ORTA SAHA: Demir Ege Tıknaz (Braga), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (İkas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

FORVET: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Semih Kılıçsoy (Cagliari).

F.Bahçe'ye Muriqi müjdesi!
G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
20 milyon dolarlık şaibede düğüm çözülüyor! Muhittin Böcek'in rüşvet kuryelerinden sonra başdanışmanı da alındı: Ferdi Zeyrek'le sır 3 saat
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi!
Cimbom'a Silva transferinde tek engel!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eray Şamdan'dan açıklamalar! Eray Şamdan'dan açıklamalar! 10:50
Türk Telekom'un rakibi Cosea JL! Türk Telekom'un rakibi Cosea JL! 10:40
F.Bahçe'ye Muriqi müjdesi! F.Bahçe'ye Muriqi müjdesi! 10:40
Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finali! Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finali! 10:33
Miami Açık'ta şampiyon Sinner! Miami Açık'ta şampiyon Sinner! 10:22
Alperen Şengün'den double double! Alperen Şengün'den double double! 10:21
Daha Eski
A Milli Futbol Takımı Kosova karşısında! A Milli Futbol Takımı Kosova karşısında! 10:12
G.Saray'da flaş ayrılık! Yeni adresi... G.Saray'da flaş ayrılık! Yeni adresi... 10:04
Türkiye Dart Şampiyonası’nın 5. ayağı! Türkiye Dart Şampiyonası’nın 5. ayağı! 09:54
Milli yüzücüler'den 11 madalya! Milli yüzücüler'den 11 madalya! 09:47
Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi! Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi! 09:36
G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı... G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı... 09:27