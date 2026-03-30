Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler için hayati önem taşıyor. Karşılaşma öncesi Kanarya'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de derbideki durumu merak konusu haline gelen Çağlar Söyüncü ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan ancak milli arada geri dönen Çağlar Söyüncü, Samandıra'da çalışmalarına devam etti. Takım, salı gününe kadar izinli olmasına rağmen milli stoper, Can Bartu Tesisleri'ne gelip çalışmalarını sürdürdü. Çağlar, Beşiktaş derbisine kadar hazır olmak istiyor.