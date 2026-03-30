Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Türkiye ve Almanya'dan talipleri var
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmak için mücadelesini sürdüren Galatasaray, gözünü yaz transfer dönemine çevirdi. 2026/27 sezonu kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızlılarda flaş bir ayrılık yolda. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 10:04
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, yapacağı takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.
Çok sayıda isimle vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı.
AHMED KUTUCU YOL AYRIMINDA
Galatasaray'da son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu, sezon sonunda takıma veda etmeye hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre; deneyimli futbolcuya Süper Lig ve Bundesliga'dan bazı takımların ilgi gösterdiği ve sezon sonunda Ahmed için Galatasaray'a teklif gelebileceği öğrenildi.
Ahmed Kutucu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan 26 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
