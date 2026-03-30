Haberler Basketbol

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Cosea JL ile karşılaşacak!

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında 31 Mart'ta Fransa'da Cosea JL ile karşılaşacak. Finale iki galibiyet gerekiyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 10:40
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Cosea JL ile karşılaşacak!

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında 31 Mart'ta deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL ile mücadele edecek.

Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

BAXI Manresa'yı 8'li final turunda 98-81, çeyrek finalde Hapoel Midtown'u 91-90 mağlup eden Türk Telekom, bu sezon iki kez karşılaştığı Fransız ekibine karşı galibiyet alamadı.

Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ YARI FİNALDE

Avrupa Kupası'na geçen sezon çeyrek finalde veda eden Türk Telekom, ikinci tamamladığı 2022-23 sezonunda ise yarı final oynadı.

Başkent ekibinin organizasyonda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Sonuç
2008-09 Son 16
2009-10 Son 16
2018-19 Grup aşaması
2021-22 8'li final
2022-23 İkinci
2023-24 8'li final

2024-25

 Çeyrek final

