Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası’nın 5. ayağı tamamlandı!

Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan Yaşar Erkan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2025-2026 yılı faaliyet programında yer alan organizasyona 27 ilden yaklaşık 700 sporcu katıldı, müsabakalarda 15 hakem görev aldı.

Şampiyona; yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar, genç erkekler, kadınlar ve erkekler olmak üzere 6 kategoride düzenlendi.

Dart Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve uluslararası hakem Abdulhamit Işıtan, sezon sonunda her kategoride dereceye giren sporcuların mayıs ayında yapılacak milli takım seçmelerine davet edileceğini belirtti. Işıtan, seçmeler sonucunda milli takım kadrosunun belirleneceğini ifade etti.

Şampiyonanın 6'ncı ayak müsabakaları ile ustalar turnuvasının 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde Kemer Kapalı Spor Salonu'nda yapılacağı bildirildi.