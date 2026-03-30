Milli yüzücüler, Prag ve Graz'da 11 madalya kazandı!

Milli yüzücüler, Multinations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonaları'nda 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 11 madalya daha kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Emre Onuş, 200 metre karışık erkeklerde 2:00.55'lik derecesi ile altın madalya elde etti.

Demir Özdemir, Emre Onuş, Arel Gültekin ve Ahmet Mete Boylu'dan oluşan 4x100 metre serbest erkek bayrak takımı 3:20.65'lik derece ile 18 yaş yeni Türkiye rekoru da kırarak altın madalya aldı.

Selinnur Sade, 400 metre serbest kadınlarda 4:16.43'lük derecesi ile Gökçe Unur da 200 metre karışık kadınlarda 2:18.60'lık derecesi ile gümüş madalya kazandı.

AVUSTURYA'DA 7 MADALYA

Milli sporcular, Avusturya'nın Graz kentindeki Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda ise 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

Alara Gökalp, 400 metre serbest kadınlarda 4:23.59'luk derecesi ile Umut Aras Özkan ise 100 metre kelebek erkeklerde 56.56'lık derecesi ile altın madalya kazandı. Emir Bartu Özcan, 50 metre kurbağalama erkeklerde 29.34'lük derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

Kaan Akça, Emir Bartu Özcan, Sarper Taze ve Sarp Canlı'dan oluşan 4x100 metre serbest erkek bayrak takımı 3:33.19'luk derecesi ile 15 yaş yeni Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

Toprak Topatan, 400 metre serbest erkeklerde 4:06.26'lık derecesi ile gümüş madalya elde etti. Yaren Soysal, 50 metre kurbağalama kadınlarda 33.06'lık derecesi ile bronz madalya aldı.

Beril Çağrı, Damla Maviler, Ayşe Nazlı Sönmez ve Yaren Soysal'dan oluşan 4x100 metre serbest kadın bayrak takımı ise 3:55.83'lük derecesi ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin bu organizasyonlardaki toplam madalya sayısı 42'ye yükseldi.