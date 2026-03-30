Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün hem Houston Rockets hem de NBA tarihine geçti!

Alperen Şengün hem Houston Rockets hem de NBA tarihine geçti!

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla New Orleans Pelicans karşısında 36 sayı, 17 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla NBA tarihine geçti. Şengün, bu istatistik kombinasyonuna ulaşan ilk oyuncu oldu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 10:21
Alperen Şengün hem Houston Rockets hem de NBA tarihine geçti!

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, New Orleans Pelicans'ı 134-102 mağlup ettikleri karşılaşmayı 36 sayı, 17 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla tamamladı. Alperen, James Harden ile birlikte Houston Rockets tarihinde birden fazla maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük isabeti istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu. Milli basketbolcu, ayrıca bu performansıyla NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk oyuncu olarak da dikkat çekti.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 134-102 mağlup ederek 45. galibiyetini aldı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 36 sayı, 13 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı. Kevin Durant ise mücadeleyi 20 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla tamamladı. Bu performansıyla Şengün, James Harden ile birlikte Houston Rockets tarihinde birden fazla normal sezon maçında 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu. Milli oyuncu ayrıca bu karşılaşmada NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk isim olarak da kayıtlara geçti.

Ligdeki 51. yenilgisini alan Atlanta'da ise Dejounte Murray 19 sayı ve Saddiq Bey ile Zion Williamson ise 18 sayılık katkı verdi.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Indiana Pacers: 135 - Miami Heat: 118

Brooklyn Nets: 116 - Sacramento Kings: 99

Charlotte Hornets: 99 - Boston Celtics: 114

Portland Trail Blazers: 123 - Washington Wizards: 88

Toronto Raptors: 139 - Orlando Magic: 87

New Orleans Pelicans: 102 - Houston Rockets: 134

Oklahoma City Thunder: 111 - New York Knicks: 100

Denver Nuggets: 116 - Golden State Warriors: 93

G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
F.Bahçe'de Emre Mor gelişmesi
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
APP plakaları yasaya uygun hale getirmek için verilen süre uzatıldı
Cimbom'a Silva transferinde tek engel!
F.Bahçe'de Asllani operasyonu!
A Milli Futbol Takımı Kosova karşısında! A Milli Futbol Takımı Kosova karşısında! 10:12
G.Saray'da flaş ayrılık! Yeni adresi... G.Saray'da flaş ayrılık! Yeni adresi... 10:04
Türkiye Dart Şampiyonası’nın 5. ayağı! Türkiye Dart Şampiyonası’nın 5. ayağı! 09:54
Milli yüzücüler'den 11 madalya! Milli yüzücüler'den 11 madalya! 09:47
Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi! Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi! 09:36
G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı... G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı... 09:27
Daha Eski
Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! 01:36
Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! 01:34
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 00:11
F.Bahçe'de Asllani gelişmesi! F.Bahçe'de Asllani gelişmesi! 00:11
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 00:11
Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi 00:11