Montella'dan tek değişiklik! İşte Türkiye'nin Kosova maçı 11'i

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, yarı finalde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da deplasmanda Slovakya'yı 4-3 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, 24 yıllık hasrete son vermek istiyor. Son olarak 2002 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteren Ay-yıldızlılarda hedef Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya katılmak.