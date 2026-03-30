CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Montella'dan tek değişiklik! İşte Türkiye'nin Kosova maçı 11'i

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşacak. Yarı finalde Romanya'yı deviren milliler, Kosova engelini de geçerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, kritik maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte A Milli Takımımızın Kosova maçı muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 12:16
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, yarı finalde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da deplasmanda Slovakya'yı 4-3 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, 24 yıllık hasrete son vermek istiyor. Son olarak 2002 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteren Ay-yıldızlılarda hedef Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya katılmak.

KOSOVA İLE 4'ÜNCÜ MAÇ

Milliler, Kosova ile 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 2'si resmi, 1'i dostluk maçı olmak üzere rakibiyle toplamda 3 maçta karşı karşıya gelen Türkiye, söz konusu maçların tamamında sahadan galip ayrılmayı başardı. Türkiye; 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. İki ülke arasında 21 Mayıs 2014 tarihinde Kosova'da oynanan dostluk maçı ise Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması gerekçesiyle değerlendirmede yer almadı.

HEDEF 24 YILLIK HASRETE SON VERMEK

Bugüne kadar Dünya Kupası'na 3 kere gitme hakkı elde eden Türkiye, turnuvada 2 kez boy gösterdi.1950, 1954 ve 2002 yıllarında turnuvaya katılma hakkı elde eden Türkiye, 1950 yılında finansal sebeplerden dolayı turnuvada boy göstermemişti. 1954 yılında grup aşamasında kupaya veda eden Türkiye, organizasyondaki en büyük başarısını 2002 yılında elde etti. 2002 yılında Şenol Güneş önderliğinde Dünya üçüncüsü olan Ay-yıldızlılar, daha sonra ise bu organizasyona katılma hakkı elde edemedi. Türkiye, 2002 yılında da play-off oynayarak Dünya Kupası'na gitme hakkı elde etmişti.

KOSOVA'DA BİRÇOK TANIDIK İSİM YER ALIYOR

Türkiye'nin play-off finalinde rakip olacağı Kosova'da birçok tanıdık isim yer alıyor. Corendon Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti'nin yanı sıra Beşiktaş forması giyen Milot Rashica da ülkesinin başarısı için ter dökecek. Ayrıca daha önce Türkiye'de Adana Demirspor'da görev yapmış Arijanet Muric, bir dönem Hatayspor'un kalesini koruyan Visar Bekaj ile Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de görev almış Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda forma giyiyor.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUMA İSMİNİ VEREN FADIL VOKRRI, FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Kosovalı eski futbolcu olan Fadil Vokrri, 1990-92 yılları arasında Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla boy göstermişti. Vokrri; 2018 yılında, 57 yaşında hayatını kaybetti.

MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

Türkiye'nin Kosova'ya konuk olacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Michael Oliver, son olarak Türkiye'nin Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapmıştı.

MERT'İN YERİNE ZEKİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sağ bekte Mert Müldür yerine sakatlığını atlatan Zeki Çelik'e yer vermesi bekleniyor.

İşte Ay-Yıldızlıların Kosova maçı muhtemel 11'i:

TÜRKİYE: UĞURCAN, FERDİ, ABDÜLKERİM, SAMET, ZEKİ, İSMAİL, HAKAN, ARDA, KENAN, BARIŞ ALPER, KEREM

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
