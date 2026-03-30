Montella'dan tek değişiklik! İşte Türkiye'nin Kosova maçı 11'i
Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşacak. Yarı finalde Romanya'yı deviren milliler, Kosova engelini de geçerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, kritik maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte A Milli Takımımızın Kosova maçı muhtemel 11'i...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 12:16
KOSOVA'DA BİRÇOK TANIDIK İSİM YER ALIYOR
Türkiye'nin play-off finalinde rakip olacağı Kosova'da birçok tanıdık isim yer alıyor. Corendon Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti'nin yanı sıra Beşiktaş forması giyen Milot Rashica da ülkesinin başarısı için ter dökecek. Ayrıca daha önce Türkiye'de Adana Demirspor'da görev yapmış Arijanet Muric, bir dönem Hatayspor'un kalesini koruyan Visar Bekaj ile Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de görev almış Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda forma giyiyor.
MAÇIN OYNANACAĞI STADYUMA İSMİNİ VEREN FADIL VOKRRI, FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ
Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Kosovalı eski futbolcu olan Fadil Vokrri, 1990-92 yılları arasında Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla boy göstermişti. Vokrri; 2018 yılında, 57 yaşında hayatını kaybetti.
MICHAEL OLIVER YÖNETECEK
Türkiye'nin Kosova'ya konuk olacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Michael Oliver, son olarak Türkiye'nin Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapmıştı.
MERT'İN YERİNE ZEKİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sağ bekte Mert Müldür yerine sakatlığını atlatan Zeki Çelik'e yer vermesi bekleniyor.
İşte Ay-Yıldızlıların Kosova maçı muhtemel 11'i:
TÜRKİYE: UĞURCAN, FERDİ, ABDÜLKERİM, SAMET, ZEKİ, İSMAİL, HAKAN, ARDA, KENAN, BARIŞ ALPER, KEREM
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.