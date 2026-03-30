Zaniolo'nun menajerinden flaş transfer sözleri! "Kısa süre içinde..."
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri çekti. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 11:29
Zaniolo'nun gelecek sezonki durumu merak konusu olurken, yıldız futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Il Gazzettino'ya konuşan Vigorelli'nin açıklamaları şu şekilde:
"TÜRKİYE'DE HALA ÇOK SEVİLİYOR"
"Nicolo, Türkiye'de hala çok seviliyor. Görüyorsunuz, eleştirildiği Roma'dan ayrıldı ancak Konferans Ligi'ni kazandıran bir gol attı. Galatasaray ile lig şampiyonluğunu kazandı ve Fenerbahçe derbisinde attığı gollerle galibiyeti getirdi. Premier Lig'de bahis durumu nedeniyle de zor bir yıl geçirdi ancak Aston Villa'nın yıllardır görmediği bir şekilde Avrupa'ya dönmesine yardımcı olarak bu durumdan şık bir şekilde çıktı. Kısacası, geçen yıl Atalanta ve Fiorentina arasındaki zorlu sezon dışında, Nicolo her zaman lider ve kilit oyuncu olarak sezonlar geçirdi. Bence kariyeri boyunca defalarca şampiyonluk vasfına sahip olduğunu gösterdi."
"NICOLO, UDINESE'YE GİTMEYİ ÇOK İSTİYORDU"
"Udinese'nin Nicolo'nun yeniden başlama ihtiyacını karşılaması için ideal yer olacağına ikna olmuştuk. Tüm ortam maksimum istikrar ve huzur sağladı; yönetici Nani ve başkan Pozzo'nun hiç de kolay olmayan bir görüşmeyi sürdürmeye çok istekli olduklarını hemen gördük ve transfer penceresinin son gününde, son dakikada bir anlaşmaya varılması tesadüf değil. Ancak Nicolo bu hamleyi çok istiyordu ve haklıydı, çünkü bu yeniden başlama için ideal ortamı buldu. Ve bugüne kadarki verilerin bu kararın doğruluğunu desteklediğini inkar edemeyiz, ancak bu fırsatı değerlendirme ve bu yeni macerayı tamamen benimseme konusunda harika bir iş çıkardığını vurgulamak isterim."
"UDINESE'DE MUTLU"
"Udinese'nin onu satın alma opsiyonu var. Rakamları açıklamak için burada değiliz elbette ama en kısa sürede oturup hangi yolu izleyeceğimize karar vereceğimizden eminim. Kesin olan bir şey var ki, o Udinese'de mutlu."
