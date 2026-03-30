Haberler Yüzme Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamlayan ilk Türk olarak ILDSA tarafından ödüllendirildi!

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 11:45
İzmirli milli yüzücü Bengisu Avcı, Ocean's 7'yi tamamlayan ilk Türk olarak Irish Long Distance Swimming Assocation (ILDSA) tarafından ödüllendirildi.

Milli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk ünvanıyla ILDSA tarafından ödüllendirildi. İrlanda-Killaloe'de ödülünü alan Bengisu Avcı, bir Türk sporcu olarak böylelikle dünya yüzme tarihine geçti. 19 Temmuz 2025'deki 10 saat 48 saniyelik Kuzey Kanalı geçişiyle yılın performansına da aday olan İzmirli yüzücünün, dünyada bu kanalı geçen 71. kadın sporcu olduğu açıklanıp sertifikası verildi.

2018'DEN 2025'E KADAR SÜRDÜ

Ocean's 7 serisindeki ilk geçişini 2018 yılında ikonik Manş Denizi'nde yapan Bengisu Avcı, 2022'de Catalina Kanalı, 2023'de Cebelitarık Boğazı, 2024'de Cook Boğazı ve Molokai Kanalı, 2025'de ise Kuzey Kanalı ve Tsugaru Boğazı'nı başarıyla geçti. 2008'den bu yana binlerce yüzücünün denediği ancak bugüne kadar sadece 42'sinin başarabildiği Ocean's 7'de Bengisu Avcı, ilk ve tek Türk olarak tarihe geçti.

EN HIZLI OLDU

Manş Denizi'ni en hızlı geçen Türk kadın, Catalina Kanalı ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk kadın, Molokai Kanalı'nı en hızlı geçen Avrupalı kadın, Kuzey Kanalı'nı en hızlı geçen Türk, Tsugaru Kanalı'nı en hızlı geçen Türk kadın ünvanlarını alan başarılı yüzücü, Manş Denizi-Catalina Kanalı ve Manhattan Adası geçişiyle dünyada Triple Crown kazanan ilk Türk kadın yüzücü de olmayı başardı.

