Fenerbahçe'yi sevindiren haber! Vedat Muriqi…
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, devre arasında Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Kosovalı forvetten sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 10:40
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, N'Golo Kante transferi karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a gönderildi.
Sarı-lacivertliler, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti ve Kolombiyalı golcü Rus ekibi Zenit'e transfer oldu.
Kanarya'da İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Cenk Tosun'un da sözleşmesi feshedildi ve tecrübeli futbolcu Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de üç forvetle yolların ayrılmasına karşın sadece Angers forması giyen 19 yaşındaki Sidiki Cherif transfer edildi.
Yeni sezonda öncelikli olarak golcü transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'de ara transfer döneminde gündeme gelen isimlerden biri de Vedat Muriqi olmuştu.
Devre arasında Muriqi dahil pek çok golcüyle görüşen sarı-lacivertlilere İspanya'dan yeni bir haber geldi.
MALLORCA KÜME DÜŞERSE TAKIMDAN AYRILACAK
La Liga'da kalma mücadelesi veren Mallorca'da forma giyen Kosovalı golcü, takımının ligden düşmesi halinde ayrılacak.
ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE
Birçok Avrupa takımının transfer listesinde bulunan Kosovalı yıldız forvetin ilk tercihi ise Fenerbahçe. 31 yaşındaki deneyimli santrfor, yeniden sarı-lacivertli formayı çok istiyor.
20 takımın mücadele ettiği İspanya La Liga'da 18. sırada yer alan Mallorca, tutunma adına ışık vermiyor. Ligin bitimine sadece 9 hafta kaldı ve 28 puan toplayabildiler.
17. sıradaki İspanyol ekibi Elche, ligde nispeten daha başarılı bir grafik çiziyor. Vedat Muriqi'yi 2020'de 21 milyon Euro'ya Lazio'ya satan Sarı Kanarya, 2019'da oyuncuyu 5.6 milyon Euro'ya Rizespor'dan kadrosuna katmıştı.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
