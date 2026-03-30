Karşıyaka Basketbol, 7 maç sonra kazandı!

Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Karşıyaka, sahasında Mersin Spor'u konuk etti. İzmir temsilcisi mücadeleden 92-78 galip ayrılarak 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılı ekip ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, ligde kalma umutlarını da ilerleyen haftalara taşımayı başardı.

Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Bursaspor ise Fenerbahçe'yi mağlup ederek galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Petkimspor da haftayı mağlubiyetle kapatınca 7 galibiyette kaldı.

AHMET KANDEMİR'DEN İLK GALİBİYET

Candost Volkan'ın ayrılığının ardından Karşıyaka'nın başına geçen Ahmet Kandemir, yeşil-kırmızılı ekibin başındaki ilk sınavını Mersin Spor karşısında verdi. Deneyimli çalıştırıcı, bu mücadelede hem takımının galibiyet hasretine son verdi hem de Karşıyaka'daki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

BURSASPOR'UN GALİBİYETİ MORALLERİ BOZDU

Karşıyaka Basketbol, galibiyet sayısını 5'e yükselttikten sonra gözünü akşam saatlerinde oynanan ve doğrudan rakibi olan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdi. İzmir ekibi, mücadeleyi Bursaspor'un kazanmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçla birlikte galibiyet sayısını 7'ye çıkaran Bursaspor, düşme hattıyla arasındaki farkı korumayı sürdürdü.