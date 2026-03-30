Karşıyaka Basketbol, 7 maç sonra kazandı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Mersin Spor'u 92-78 mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ahmet Kandemir yönetimindeki ilk maçtan galibiyetle ayrılan yeşil-kırmızılılar, ligde kalma umudunu sürdürüyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 11:15
Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Mersin Spor'u mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Karşıyaka, sahasında Mersin Spor'u konuk etti. İzmir temsilcisi mücadeleden 92-78 galip ayrılarak 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılı ekip ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, ligde kalma umutlarını da ilerleyen haftalara taşımayı başardı.

Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Bursaspor ise Fenerbahçe'yi mağlup ederek galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Petkimspor da haftayı mağlubiyetle kapatınca 7 galibiyette kaldı.

AHMET KANDEMİR'DEN İLK GALİBİYET

Candost Volkan'ın ayrılığının ardından Karşıyaka'nın başına geçen Ahmet Kandemir, yeşil-kırmızılı ekibin başındaki ilk sınavını Mersin Spor karşısında verdi. Deneyimli çalıştırıcı, bu mücadelede hem takımının galibiyet hasretine son verdi hem de Karşıyaka'daki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

BURSASPOR'UN GALİBİYETİ MORALLERİ BOZDU

Karşıyaka Basketbol, galibiyet sayısını 5'e yükselttikten sonra gözünü akşam saatlerinde oynanan ve doğrudan rakibi olan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdi. İzmir ekibi, mücadeleyi Bursaspor'un kazanmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçla birlikte galibiyet sayısını 7'ye çıkaran Bursaspor, düşme hattıyla arasındaki farkı korumayı sürdürdü.

DİĞER
Yeşilçam'ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan'dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
20 milyon dolarlık şaibede düğüm çözülüyor! Muhittin Böcek'in rüşvet kuryelerinden sonra başdanışmanı da alındı: Ferdi Zeyrek'le sır 3 saat
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
