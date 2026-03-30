Haberler A Milli Futbol Takımı Mustafa Denizli'den Kosova-Türkiye maçı öncesi dikkat çeken yorum!

Türk futbolunda önemli izler bırakan Mustafa Denizli, A Milli Takımımızın, Kosova ile karşılaşacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali maçı öncesi konuştu. Denizli bu dev mücadele öncesi oldukça dikkat çeken yorumlara yer verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 11:27
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Kosova Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli kritik mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Salı günü Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın atmosferine dikkat çeken Denizli, Kosova taraftarının yaratacağı baskının belirleyici olabileceğini ifade etti. Deneyimli isim, "Slovakya mı, Kosova mı diye sorarsanız ben Slovakya'yı tercih ederdim. Çünkü Slovakya stadyumda baskı oluşturan bir atmosfer yaratmıyor. Kosova ise bu konuda çok farklı. Taraftarları bize kendi taraftarlarımızı hatırlatıyor" dedi.

İki takımın kadro kalitesini de kıyaslayan Denizli, bireysel anlamda Türkiye'nin üstünlüğüne vurgu yaptı. Ancak bu avantajın sahaya yansıtılması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Rakip oyuncuların hiçbirini bireysel olarak bizimkilerden daha iyi gösteremeyiz. Ama bu kalite takım performansına dönüşmezse bir anlam ifade etmez" ifadelerini kullandı.

Zorlu mücadelede kazanan taraf, 2026 Dünya Kupası bileti alarak yoluna devam edecek.

Udinese Zaniolo'nun bonservisini alacak mı? Menajeri açıkladı
G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
20 milyon dolarlık şaibede düğüm çözülüyor! Muhittin Böcek'in rüşvet kuryelerinden sonra başdanışmanı da alındı: Ferdi Zeyrek'le sır 3 saat
G.Saray'da Yunus'a dev talip!
F.Bahçe'ye Muriqi müjdesi!
Gaziantep Basketbol'da galibiyet! Gaziantep Basketbol'da galibiyet! 11:52
Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamladı! Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamladı! 11:45
G.Saray'da Yunus'a dev talip! G.Saray'da Yunus'a dev talip! 11:33
Udinese Zaniolo'nun bonservisini alacak mı? Menajeri açıkladı Udinese Zaniolo'nun bonservisini alacak mı? Menajeri açıkladı 11:28
Denizli'den flaş yorum! "Slovakya mı, Kosova mı?" Denizli'den flaş yorum! "Slovakya mı, Kosova mı?" 11:26
Trabzonspor'un rakibi Galatasaray! Trabzonspor'un rakibi Galatasaray! 11:19
Daha Eski
Karşıyaka Basketbol'da galibiyet! Karşıyaka Basketbol'da galibiyet! 11:14
Ümit Milli Futbol Takımı Hırvatistan deplasmanında! Ümit Milli Futbol Takımı Hırvatistan deplasmanında! 11:09
F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! 11:06
Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü! Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü! 11:01
Ziraat Bankkart'ta dörtlü final hedefi! Ziraat Bankkart'ta dörtlü final hedefi! 10:54
Eray Şamdan'dan açıklamalar! Eray Şamdan'dan açıklamalar! 10:50