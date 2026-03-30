Galatasaray'da Yunus Akgün'e İspanya devinden takip!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Yunus Akgün'ün La Liga devinin listesine alındığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 11:34 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 11:36
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Yunus Akgün için La Liga devlerinden birinin takipte olduğu aktarıldı.

GRIEZMANN'IN YERİNE

Yeni Asır'ın haberine göre; Atletico Madrid'in Yunus Akgün'ü transfer listesine aldığı belirtildi. Yıldız oyuncu Antoine Griezmann'ın MLS ekibi Orlanda City yolunu tutması sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Madrid ekibi 25 yaşındaki Akgün'ü büyük potansiyel olarak görüyor.

2018 yılından beri sarı-kırmızıların formasını terleten milli oyuncunun sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ü satmayı düşünmediğini belirttti. Burada önemli olan faktör ise teklifin ne kadar büyük olmasıyla doğrudan ilgili olacak.

2025-2026 SEZON İSTATİSTİKLERİ

Yunus Akgün, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 8 gol ve 9 asist kaydetti.

Başarılı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euo bandında gösterilmektedir.

Udinese Zaniolo'nun bonservisini alacak mı? Menajeri açıkladı
Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
20 milyon dolarlık şaibede düğüm çözülüyor! Muhittin Böcek'in rüşvet kuryelerinden sonra başdanışmanı da alındı: Ferdi Zeyrek'le sır 3 saat
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Muriqi müjdesi!
G.Saray'da flaş ayrılık! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i 12:16
Gaziantep Basketbol'da galibiyet! Gaziantep Basketbol'da galibiyet! 11:52
Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamladı! Bengisu Avcı, Ocean’s 7’yi tamamladı! 11:45
G.Saray'da Yunus'a dev talip! G.Saray'da Yunus'a dev talip! 11:33
Udinese Zaniolo'nun bonservisini alacak mı? Menajeri açıkladı Udinese Zaniolo'nun bonservisini alacak mı? Menajeri açıkladı 11:28
Denizli'den flaş yorum! "Slovakya mı, Kosova mı?" Denizli'den flaş yorum! "Slovakya mı, Kosova mı?" 11:26
Daha Eski
Trabzonspor'un rakibi Galatasaray! Trabzonspor'un rakibi Galatasaray! 11:19
Karşıyaka Basketbol'da galibiyet! Karşıyaka Basketbol'da galibiyet! 11:14
Ümit Milli Futbol Takımı Hırvatistan deplasmanında! Ümit Milli Futbol Takımı Hırvatistan deplasmanında! 11:09
F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! 11:06
Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü! Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü! 11:01
Ziraat Bankkart'ta dörtlü final hedefi! Ziraat Bankkart'ta dörtlü final hedefi! 10:54