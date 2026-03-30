Haberler Judo Manisalı Dirgen, Hırvatistan'da gümüş madalya kazandı!

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda mücadele eden Salihli'nin milli sporcusu Duygu Dirgen, +78 kg kategorisinde gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. İşte detaylar...

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 13:58
Hırvatistan'da düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda mücadele eden Manisa'nın Salihli ilçesi milli sporcusu Duygu Dirgen, önemli bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu.

Büyükler Avrupa Kupası, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde gerçekleştirildi. Turnuvada Türkiye'yi 15 erkek ve 18 kadın olmak üzere toplam 33 sporcu temsil ederken, organizasyona 33 ülkeden 346 sporcu katıldı.

Kadınlar +78 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Duygu Dirgen, başarılı performansıyla finale kadar yükseldi. Final müsabakasında Moldovalı sporcu Oxana Diacenco ile karşılaşan Dirgen, rakibine mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Dirgen, elde ettiği başarıyla hem Salihli'ye hem de Manisa'ya büyük gurur yaşattı.

