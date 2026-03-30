CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe transfer dönemini kapattı!

Süper Lig'de Avrupa yarışındaki Göztepe, transfer dönemini kapattı. Başkan Ankersen ve teknik ekip, Anthony Dennis ve Juan Silva'ya gelen teklifleri reddederek kadroyu korudu. 8 günde 3 kritik maça çıkacak sarı-kırmızılılarda hedef Avrupa kupalarına katılım. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 14:40
Süper Lig'de milli aranın ardından 8 günde Gençlerbirliği (D), Galatasaray ve Kasımpaşa ile Avrupa yolunda çok kritik maçlara çıkacak Göztepe'de yönetim transfer gündemini tamamen rafa kaldırdı. Geçen hafta İzmir'e gelip takıma destek veren Danimarkalı başkan Rasmus Ankersen, sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov mevcut oyuncularla ilgili transfer söylentilerine set çekti.

Nijeryalı orta saha Anthony Dennis, Brezilyalı golcü Juan Silva ve sağ bek Arda Okan Kurtulan'a gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşünen kurmaylar, futbolcuları sadece saha içine konsantre olmaları konusunda uyardı. Oyunculardan hiçbir transfer söylentisinden etkilenmemelerini isteyen üçlü, Avrupa yolu için takımı motive etti. Son maçını 14 Mart tarihinde Corendon Alanyaspor'a karşı oynayan Göztepe'de verilen uzun arada kaptan İsmail Köybaşı dışındaki sakat futbolcuların iyileşip form tutması teknik ekibi rahatlattı. Göztepe'de Krastev, Bulgaristan; Miroshi ise Tanzaya milli takımlarında yer aldı. Hem Krastev hem de Miroshi milli takımlarıyla oynadıkları maçlarda goller atarak lig öncesi moral bulmuş oldu.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
