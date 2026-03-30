CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Singo için radikal karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un takımın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo için radikal bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 15:27
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elenmesinin ardından gözünü Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Sarı-kırmızılılar mücadele ettiği bu kulvarlarda mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk başarıya ulaşabilmek adına takım içinde dikkat çeken kararlar almaya devam ediyor.

Tecrübeli çalıştırıcının son olarak takımın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo için dikkat çeken bir karara vardığı öğrenildi.

Takımda bir sakatlık olmadığı sürece Singo'nun sağ bekteki mevkisi değişmeyecek.

Buruk, 25 yaşındaki oyuncusunu en çok verim aldığı sağ bekte görevlendirmeye devam edecek.

Ülkesi Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Güney Kore'yi 4-0'lık skorla mağlup ettiği maçta Singo oynadığı sağ bek mevkisinde gol atmış ve performansıyla adından söz ettirmişti.

Futbolcunun Davinson'un yokluğunda Galatasaray'da stoperde beklentilerin altında kalması göze çarpmıştı.

Singo, bu sezon sarı-kırmızılılarda şimdiye kadar 22 karşılaşmada görev aldı. 1 gol attı ve 3 kez asist yaptı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orhun Ene, Aliağa Petkimspor’da! Orhun Ene, Aliağa Petkimspor’da! 14:52
F.Bahçe Medicana'da ayrılık! F.Bahçe Medicana'da ayrılık! 14:44
Göztepe'ye transfer yasağı! Göztepe'ye transfer yasağı! 14:40
Transferde flaş gelişme! Asensio... Transferde flaş gelişme! Asensio... 14:27
Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... 14:25
8. Etnospor Forumu için geri sayım başladı! 8. Etnospor Forumu için geri sayım başladı! 14:21
Daha Eski
Aliağa Petkimspor'da ayrılık! Aliağa Petkimspor'da ayrılık! 14:17
Kadınlar EuroBasket 2027 kura çekimi! Kadınlar EuroBasket 2027 kura çekimi! 14:10
Kosova-Türkiye maçı şifresiz mi? Kosova-Türkiye maçı şifresiz mi? 14:09
Duygu Dirgen'den gümüş madalya! Duygu Dirgen'den gümüş madalya! 13:58
Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! 13:07
Milliler Kosova maçına hazır Milliler Kosova maçına hazır 12:40