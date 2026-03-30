Galatasaray'da Okan Buruk'tan Singo için radikal karar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un takımın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo için radikal bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 15:27
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elenmesinin ardından gözünü Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.
Sarı-kırmızılılar mücadele ettiği bu kulvarlarda mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.
Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk başarıya ulaşabilmek adına takım içinde dikkat çeken kararlar almaya devam ediyor.
Tecrübeli çalıştırıcının son olarak takımın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo için dikkat çeken bir karara vardığı öğrenildi.
Takımda bir sakatlık olmadığı sürece Singo'nun sağ bekteki mevkisi değişmeyecek.
Buruk, 25 yaşındaki oyuncusunu en çok verim aldığı sağ bekte görevlendirmeye devam edecek.
Ülkesi Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Güney Kore'yi 4-0'lık skorla mağlup ettiği maçta Singo oynadığı sağ bek mevkisinde gol atmış ve performansıyla adından söz ettirmişti.
Futbolcunun Davinson'un yokluğunda Galatasaray'da stoperde beklentilerin altında kalması göze çarpmıştı.
Singo, bu sezon sarı-kırmızılılarda şimdiye kadar 22 karşılaşmada görev aldı. 1 gol attı ve 3 kez asist yaptı.