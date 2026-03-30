Ziraat Türkiye Kupası
8. Etnospor Forumu, "Ethnosports 2027" vizyonu ve uluslararası katılımla Antalya'da düzenlenecek

8. Etnospor Forumu, "Ethnosports 2027" vizyonu ve uluslararası katılımla Antalya’da düzenlenecek

Dünya Etnospor Birliği tarafından her yıl "Geleneksel Sporların İhyası" misyonuyla düzenlenen Etnospor Forumu'nun sekizincisi, 3-5 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştiriliyor. Gelenek, saygı, dayanışma ve barış ilkeleri etrafında insanlığa ve kültürlere katkı sağlamayı hedefleyen organizasyon, bu yıl geleneksel sporların zirvesi niteliğindeki "Ethnosports 2027" vizyonunu şekillendirmek üzere toplanıyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 14:21 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 14:37
8. Etnospor Forumu, "Ethnosports 2027" vizyonu ve uluslararası katılımla Antalya’da düzenlenecek

Geleneksel sporları küresel sahnede hak ettiği noktaya taşımayı hedefleyen 8. Etnospor Forumu, bu yıl rekor bir katılıma Antalya'da ev sahipliği yapıyor. Aralarında 15'in üzerinde spor ve kültür bakanının yer aldığı 100'ü aşkın üst düzey devlet yetkilisi, uluslararası delegasyonlar, Dünya Etnospor Birliği'ne üye federasyonların temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor icra eden sporcular Antalya'da bir araya geliyor.

ANA GÜNDEM: GELENEKSEL SPORLARIN ZİRVESİ "ETHNOSPORTS 2027"

Forumun ana odak noktasını, dünyanın dört bir yanından geleneksel spor icra eden sporcuların tek bir platformda yarışacağı dev global spor etkinliği olan "Ethnosports 2027" oluşturuyor. Bu vizyon projesi, geleneksel sporlar ve oyunların uluslararası standartlarda kurumsallaşarak küresel bir marka haline gelmesini hedefliyor. "Ethnosports 2027"nin hazırlık aşamasından uygulama stratejilerine kadar tüm operasyonel süreçleri forum boyunca detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

PROGRAMDA NELER VAR?

Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek iki günlük yoğun programda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

4 Nisan Cumartesi: Etkinlik, çoklu spor organizasyonlarının küresel etkisini ele alan uzman açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ın başkanlığında, bakanların katılımıyla "Geleneksel Sporlar Küresel Sahnede" başlıklı Üst Düzey Bakanlar Paneli gerçekleştirilecek. Öğleden sonra ise Ethnosports 2027 vizyonu kapsamında eş zamanlı olarak "Organizasyon ve Yönetişim", "Spor ve Rekabet Sistemi" ile "Pazarlama ve İletişim" konularında üç ayrı paralel oturum düzenlenecek. İlk gün, Dünya Etnospor Birliği üyelerinin toplantısı ve ardından düzenlenecek Gala Yemeği ile son bulacak.

5 Nisan Pazar: İkinci gün, İletişim Paneli'nin ardından etkinliklerin en önemli çıktılarından biri olan "Küresel Gelenek Çağrısı" başlığıyla Ethnosports 2027 Forum Bildirgesi'nin tüm dünyaya ilan edilmesiyle devam edecek. Program, geleneksel sporlara katkı sağlayan kişi ve kurumların liderlik, uluslararası sponsorluk, akademik katkı, genç ve yetişkin sporcular gibi 7 ayrı kategoride onurlandırılacağı Geleneksel Sporlar Ödül Töreni ile taçlandırılacak. Forum, kapanış konuşmaları ve katılımcılara yönelik düzenlenecek Antalya şehir turu ile sona erecek.

