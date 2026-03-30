İspanyol ekibinden flaş transfer hamlesi! Marco Asensio...

Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçiren ve birçok takımın transfer listesine giren yıldız futbolcu Marco Asensio için son dakika gelişmesi... LaLiga ekibi İspanyol yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor... İspanyol ekibinin, hücum hattına güç katacak bir oyuncu aradığı basına yansıdı. 'TRANSFER ODAĞINA GİRDİ' İspanya basınından Fichajes'te yer alan habere göre; göstermiş olduğu başarılı performans sonrası Marco Asensio, İspanyol kulüplerin ilgisini tekrar çekti. 'LALIGA'YA DÖNEBİLİR' İspanyol oyuncu, 2026 Dünya Kupası aday listesinde yer almazken 30 yaşındaki futbolcunun milli takım çağrıları için LaLiga'ya dönme ihtimalinin olduğuna dikkat çekildi. 'TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR' Haberde, Asensio'nun en güçlü talibinin, Real Sociedad olduğu ve İspanyol ekibinin bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı. 23 MAÇTA 11 GOL, 13 ASİST Geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaklaşık 7 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 11 gol attı ve 13 asist yaptı. İŞTE O HABER