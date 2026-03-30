Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Noa Lang sahalara ne zaman dönecek? Hocası resmen açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynadığı Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası parmağında ciddi bir kesik oluşan Noa Lang, İngiltere'de ameliyat edilmişti. Ülkesinin Norveç ve Ekvador ile oynayacağı hazırlık maçları için kadroya dahil edilen Hollandalı futbolcunun sahalara dönüş tarihi resmen açıklandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 16:16
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool'a 4-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da Noa Lang şoku yaşandı.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcu, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Elini reklam panosuna sıkıştıran Lang'ın parmağında ciddi bir kesik meydana geldiği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Noa Lang'ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool'da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı" denildi.

26 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası İngiltere'de başarılı bir operasyon geçirdi.

"TAM KOPUK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Noa Lang'ın ameliyatı sonrası yaptığı açıklamada, "Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, yapılacak değerlendirmeler sonrasında şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takımı'nın Norveç ve Ekvador maçlarının kadrosuna dahil edilen Noa Lang, 27 Mart'ta Norveç ile oynanan maçta süre almadı.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, salı günü oynanacak Ekvador maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, Noa Lang'ın son durumunu da açıkladı.

"OYNAYABİLİR DURUMDA"

Koeman, yıldız futbolcuyla ilgili, "Noa Lang dahil herkes hazır. Takımla antrenman yaptı, oynayabilir durumda." ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
