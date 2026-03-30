Roberto De Zerbi, Tottenham'a gelirse Premier League'de en çok kazanan teknik direktör olacak!

Tottenham, Hırvat teknik adam Igor Tudor'un görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışını sürdürüyor. İngiliz devi takımın başına İtalyan teknik adam Roberto De Zerbi'yi getiriyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi'yi sezonun üçüncü teknik direktörü olarak atamak için yoğun çaba harcıyor. Tecrübeli teknik adam en son Marsilya'nın teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Habere göre İtalyan teknik adama uzun vadeli bir sözleşme ve önemli bir bütçe teklif edildi. 46 yaşındaki teknik adam bu teklifi kabul ederse Premier Lig'in en yüksek maaşlı teknik direktörlerinden biri olacak.