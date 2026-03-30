Galatasaray'a Koopmeiners müjdesi! Transferde flaş Ugarte detayı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Teun Koopmeiners ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından gelen o haber gündeme oturdu. Bu transferdeki Manuel Ugarte ile ilgili detay ise bir hayli dikkat çekiyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 16:36Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 16:41
Galatasaray bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool'a elendi.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa defterininin kapanmasının ardından Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da diğer yandan yönetim yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı.
Cimbom önemli isimleri takviye ederek gelecek sezonda katılmayı hedeflediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarı yakalamak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda yönetim bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.
Galatasaray'da gündemdeki futbolculardan birisi de Juventus formasını terleten Teun Koopmeiners.
Hollandalı oyuncu ile ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken La Gazzetta dello Sport flaş haberi duyurdu.
Yer alan haberde Juventus'un, Manchester United formasını terleten Manuel Ugarte ile yakından ilgilendiği aktarıldı.
Bu doğrultuda Juventus'un Teun Koopmeiners ile yolları ayırabileceği belirtildi.
28 yaşındaki Koopmeiners için Galatasaray'ın devreye girebileceği vurgulandı.