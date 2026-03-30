Bernardo Silva Galatasaray'a çok yakın! İşte transferdeki tek engel

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Bernardo Silva ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız ismi büyük bir heyecanla beklerken Portekizli yıldızın transferinde tek bir engelin kaldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elenmesinin ardından gözünü Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Okan Buruk'un öğrencileri mücadele ettiği bu 2 kulvarda mutlu sona ulaşarak sezon sonu çifte şampiyonluk yaşamak istiyor.

Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Bernardo Silva için girişimlerini sürdürüyor.

Portekizli 10 numarayı kadrosuna katabilmek için yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir maaş ödemeye hazır olan Galatasaray'ın bu transfer için Avrupa'da rekabet ettiği bir takım bulunmuyor.

Oyuncunun isminin anıldığı Barcelona'nın bu seviyede bir maaşı karşılayamayacağı gelen bilgiler arasında.

Takvim'in haberine göre; Cimbom'un bu transferdeki tek rakibi ise bu seviyelerin üstüne rahatlıkla çıkabilecek olan Suudi kulüpleri.

Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızı, kendisine astronomik ücretler önermesi beklenen Körfez ekiplerinin ilgisinden kurtarıp renklerine bağlamayı hedefliyor.

Manchester City ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Bernardo, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 42 maçta, 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

14

Cimbom'un gündemindeki Bernardo Silva, Portekiz Milli Takımı ile 107 maça çıktı. 31 yaşındaki 10 numara söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 14 gol kaydetti.

