Bernardo Silva Galatasaray'a çok yakın! İşte transferdeki tek engel
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Bernardo Silva ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız ismi büyük bir heyecanla beklerken Portekizli yıldızın transferinde tek bir engelin kaldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Bernardo Silva için girişimlerini sürdürüyor.
Portekizli 10 numarayı kadrosuna katabilmek için yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir maaş ödemeye hazır olan Galatasaray'ın bu transfer için Avrupa'da rekabet ettiği bir takım bulunmuyor.
Oyuncunun isminin anıldığı Barcelona'nın bu seviyede bir maaşı karşılayamayacağı gelen bilgiler arasında.
Takvim'in haberine göre; Cimbom'un bu transferdeki tek rakibi ise bu seviyelerin üstüne rahatlıkla çıkabilecek olan Suudi kulüpleri.
Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızı, kendisine astronomik ücretler önermesi beklenen Körfez ekiplerinin ilgisinden kurtarıp renklerine bağlamayı hedefliyor.
Manchester City ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Bernardo, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 42 maçta, 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
14
Cimbom'un gündemindeki Bernardo Silva, Portekiz Milli Takımı ile 107 maça çıktı. 31 yaşındaki 10 numara söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 14 gol kaydetti.
