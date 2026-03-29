Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak kritik Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürerken sarı-lacivertli camiadan önemli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kanarya'da önümüzdeki nisan ayı içerisinde oldukça flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 18:16 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 18:24
Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

Fenerbahçe, milli arada Beşiktaş ile karşılaşacağı dev derbinin hazırlıklarına devam ediyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri şampiyonluk yarışında hayati önem taşıyan bu karşılaşmadan mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

Kanarya'da hazırlıklar devam ederken diğer yandan sarı-lacivertli camiadan önemli haberler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

Fenerbahçe'de nisan ayında birçok konuda önemli kararlar alınacak.

Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

İlk olarak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına odaklanan sarı-lacivertliler, erkenden havlu atması durumunda teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumunu da masaya yatıracak.

Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

Yaklaşan yaz transfer dönemi nedeniyle seçim tartışmalarına da son nokta koyulacak. Sarı-lacivertliler yazın seçim yapılıp yapılmayacağına nisan ayı içerisinde karar verilecek. Başkan Sadettin Saran yönetim kurulu üyeleri ile geniş bir değerlendirme yapacak.

Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

ÖNCE ZİRVE MÜCADELESİ

Alınacak sonuçların da etkili olacağı öğrenilirken, Başkan Sadettin Saran'ın seçim yapmak yerine görevine devam etmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

Fenerbahçe'ye bu sezon 18 milyon euro'luk kasa kolaylığı sağladığı ifade eden Başkan Saran, kalması durumunda bunun yeni sezonda da devam edeceğini söyledi.

Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

Nisan ayında Fenerbahçe'de çok sayıda sorunun cevap bulması bekleniyor.

Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

Seçimle ilgili karar da nisan ayı içerisinde cevap bulacak.

Fenerbahçe için dönüm noktası olacak! Nisan ayında...

Bu kritik dönemde öncelik ise tamamen şampiyonluk yarışına verilmiş durumda.

