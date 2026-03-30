Fenerbahçe'den Fisnik Asllani operasyonu! Transferi böyle bitirecekler
Yaz transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Fisnik Asllani'yi almıştı. Kosovalı santrfor için son olarak Barcelona devreye girmişken sarı-lacivertlilerin transferde izleyeceği formül ve La Liga devini saf dışı bırakma planı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Alman medyası da Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini doğruladı.
"KISA SÜRE İÇİNDE..."
Ülkede yayın yapan Sky Sports DE'nin haberinde; "Fenerbahçe, Hoffenheim'ın oyuncusu Fisnik Asllani'yle ilgileniyor. Resmi temaslar henüz başlamadı. Ancak kısa süre içinde Türk kulübü harekete geçebilir" denildi. 1.91'lik oyuncu, santrforun yanı sıra; forvet arkasında ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Çok yönlü bir oyuncu olması Fenerbahçe teknik heyetini cezbeden en önemli nokta. Avrupa'dan da talipleri olan Asllani'yi Fenerbahçe, yüksek bir maaş ve iyi bir projeyle ikna etmeye çalışacak.
DEVLERİN RADARINDA
Asllani, dünya futbolunda yaşanan golcü krizi nedeniyle birçok Avrupa devinin de radarına girmiş durumda.
Son olarak menajeri, Kosovalı futbolcu için Barcelona'nın ilgisini doğrulamıştı. Öte yandan Chelsea ve Tottenham da yıldız ismi transfer listesine ekledi.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
