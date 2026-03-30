Fenerbahçe'den Fisnik Asllani operasyonu! Transferi böyle bitirecekler

"KISA SÜRE İÇİNDE..." Ülkede yayın yapan Sky Sports DE'nin haberinde; "Fenerbahçe, Hoffenheim'ın oyuncusu Fisnik Asllani'yle ilgileniyor. Resmi temaslar henüz başlamadı. Ancak kısa süre içinde Türk kulübü harekete geçebilir" denildi. 1.91'lik oyuncu, santrforun yanı sıra; forvet arkasında ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

Çok yönlü bir oyuncu olması Fenerbahçe teknik heyetini cezbeden en önemli nokta. Avrupa'dan da talipleri olan Asllani'yi Fenerbahçe, yüksek bir maaş ve iyi bir projeyle ikna etmeye çalışacak.