Fenerbahçe'de Fisnik Asllani gelişmesi! Menajerinden transfer açıklaması geldi
Son dönemlerde adı Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile anılan Fisnik Asllani ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Menajeri, Kosovalı oyuncuya talip olan dev takımı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 19:14
Transfer iddiaları ile ilgili konuşan menajer, Katalan kulübünün oyuncu hakkında bilgi aldığını ve temas kurduğunu belirtti.
Bununla birlikte, oyuncunun ancak sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ödenirse ayrılacağını vurguladı.
23 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin, yaklaşık 30 milyon euro olduğu belirtildi.
Kosovalı golcünün hayalindeki kulübün Barcelona olduğu da haberde yer alan bilgiler arasında.
Bu sezon Hoffenheim ile 28 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Fisnik Asllani'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...
