Trabzonspor'a Ernest Muçi şoku!

Trendyol Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giyen Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlık yaşadı. Arnavutluk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Ernest Muçi'nin cumartesi gününden bu yana sağ arka uyluk bölgesinde ağrı hissettiği ve bu nedenle bugünkü idmana katılmadığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Gerçekleştirilen MR incelemesinde Muçi'nin kas dokusunda ödem belirlendi. Tam olarak iyileşebilmesi için birkaç gün dinlenmesi gerekiyor. Bu yüzden Ukrayna karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesi beklenmiyor" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Arnavutluk Milli Takımı Teknik Direktörü Sylvinho, sağlık ekibiyle yaptığı değerlendirme sonrasında Muçi'nin kamptan ayrılmasına karar verdi. Yıldız futbolcu, tedavi sürecini sürdürmek üzere bugün Türkiye'ye döndü.