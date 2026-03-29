CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham'da Igor Tudor ayrılığı!

Tottenham'da Igor Tudor ayrılığı!

Tottenham, Igor Tudor ve ekibi ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte Premier Lig ekibi tarafından yapılan resmi açıklama...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 17:42 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 17:59
Tottenham'da Igor Tudor ayrılığı!

Tottenham, Igor Tudor ve tüm ekibinin takımdan derhal ayrılması konusunda taraflar ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. İngiliz temsilcisi, yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

Premier Lig ekibi tarafından yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktör Igor Tudor'un görevinden derhal ayrılması konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve kondisyon antrenörü Riccardo Ragnacci da görevlerinden ayrılmıştır. Son altı hafta boyunca yorulmadan çalıştıkları için Igor, Tomislav ve Riccardo'ya teşekkür ederiz. Ayrıca Igor'un yakın zamanda yaşadığı kaybı da üzüntüyle karşılıyor, bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteklerimizi iletiyoruz. Yeni baş antrenörle ilgili gelişmeler zamanı geldiğinde paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Tottenham, Premier Lig'de üst üste ikinci sezonunda da küme düşme korkusu yaşıyor. Ligde küme düşme hattının bir sıra üzerinde 17. sırada bulunan Tottenham, sadece 30 puan toplayabildi.

Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
CHP'de "mutlak" kıyamet! Gökhan Günaydın'ın "Özgür Özel'i yeme" planı | Kılıçdaroğlu ve ekibinde "butlan" hazırlığı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu!
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi serisinde avantaj F.Bahçe Opet'in! Derbi serisinde avantaj F.Bahçe Opet'in! 17:52
A. Efes sahasında galip! A. Efes sahasında galip! 17:47
Tottenham'da Igor Tudor ayrılığı! Tottenham'da Igor Tudor ayrılığı! 17:42
Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi 16:55
Beşiktaş'tan Lucescu için geçmiş olsun mesajı Beşiktaş'tan Lucescu için geçmiş olsun mesajı 16:37
Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda F.Bahçe rüzgarı Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda F.Bahçe rüzgarı 16:04
Daha Eski
F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız 15:56
İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! 15:46
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 15:09
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü 14:15
G.Saray’dan Lucescu için geçmiş olsun paylaşımı G.Saray’dan Lucescu için geçmiş olsun paylaşımı 14:09
G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! 13:44