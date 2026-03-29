Tottenham'da Igor Tudor ayrılığı!

Tottenham, Igor Tudor ve tüm ekibinin takımdan derhal ayrılması konusunda taraflar ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. İngiliz temsilcisi, yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

Premier Lig ekibi tarafından yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktör Igor Tudor'un görevinden derhal ayrılması konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve kondisyon antrenörü Riccardo Ragnacci da görevlerinden ayrılmıştır. Son altı hafta boyunca yorulmadan çalıştıkları için Igor, Tomislav ve Riccardo'ya teşekkür ederiz. Ayrıca Igor'un yakın zamanda yaşadığı kaybı da üzüntüyle karşılıyor, bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteklerimizi iletiyoruz. Yeni baş antrenörle ilgili gelişmeler zamanı geldiğinde paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Tottenham, Premier Lig'de üst üste ikinci sezonunda da küme düşme korkusu yaşıyor. Ligde küme düşme hattının bir sıra üzerinde 17. sırada bulunan Tottenham, sadece 30 puan toplayabildi.