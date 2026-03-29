Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçen taraf oldu!

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçen taraf oldu!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırladı. Play-off final serisinin ilk maçında sarı-lacivertli ekip sahadan 85-70'lik sonuçla galip ayrıldı. İşte ayrıntılar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 17:52 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 18:14
Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçen taraf oldu!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70 mağlup ederek play-off final serisinde 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet'in ev sahibi avantajına sahip olduğu final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak takım olacak.

Play-off final serisinde ikinci maçta Fenerbahçe Opet'in sahasında oynanacak. Büyük karşılaşma 1 Nisan günü gerçekleşecek.

Üçüncü karşılaşma ise 4 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

1. Periyot: 18-17

Devre: 39-31

3. Periyot: 71-48

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, Johannes ve Williams'ın kazandırdığı sayılarla 6. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 5-12. Mücadeleyi bırakmayan ve Allemand'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Opet, ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk bölümü başa baş bir mücadeleye sahne oldu. 15. dakikadan itibaren Galatasaray'ın yaptığı hataları iyi değerlendirerek farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 39-31 üstün gitti.

Fenerbahçe Opet, ikinci yarıya çok etkili başladı. Oyunun iki tarafında da pek varlık gösteremeyen Galatasaray karşısında topu iyi paylaşan ve kolay sayılar bularak farkı 24'e kadar çıkaran sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreği 71-48 önde bitirdi.

