Galatasaray transferde düğmeye bastı! Al Ahli'den Kessie'yi istiyorlar
Galatasaray, orta sahasını önemli bir isimle güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Al Ahli ile sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki orta saha Franck Kessie transfer listesinde başı çekiyor. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
SİNGO AVANTAJI!
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Wilfried Singo'nun da G.Saray'da bulunmasını avantaja çevirmek isteyen yönetim, ilerleyen günlerde görüşmelere başlayacak
Ancak kariyerinde Atalanta, Milan ve Barcelona gibi önemli Avrupa takımları bulunan Kessie'yi çok sayıda takım yakından takip ediyor.
7 yıl Serie A'da forma giyen Kessie'nin ismi İnter ve Juventus gibi önemli takımlarla da anılıyor. Zorlu bir sürece girecek olan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak.
