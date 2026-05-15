Aziz Yıldırım'dan flaş sözler: F.Bahçe seneye şampiyon olamazsa...

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Maltepe'de Fenerbahçeli Taraftarlar Derneğinin düzenlediği organizasyona katıldı.

Yıldırım, "Bugün 'Genç arkadaşlardan birisi burayı toparlar ve kan kaybını durdurur' diye inansam, aday olmazdım. 2025'te aday olmamıştım, toparlarlar diye bekledim" dedi.

BEN BU KANI DURDURACAĞIM

Yıldırım, "Başkan olmak için değil şampiyon olmak için geliyorum. 2026-2027'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Bunu yapabilecek bir camiayız. Geçmişte bunları gösterdik" dedi.

Başkanlık konusunda kendisine güvendiğini de dile getiren Yıldırım, "Ben inanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım, Oyuncuyu da getireceğiz, antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Her şey şeffaf ve açık olacak. İnşallah göreve geliriz" şeklinde konuştu.