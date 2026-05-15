Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Aziz Yıldırım 'Başkan adaylığından çekilecek' iddialarına yanıt verdi!

Aziz Yıldırım 'Başkan adaylığından çekilecek' iddialarına yanıt verdi!

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, hakkında çıkan 'Adaylıktan çekilecek' iddialarına yanıt verdi. Yıldırım, "Ben Fenerbahçe’nin akil insanı olmak istemiyorum ben icraatciyim. İcraatlerim de ortada!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 12:05
Aziz Yıldırım 'Başkan adaylığından çekilecek' iddialarına yanıt verdi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçim ve şampiyonlukla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde eski dostlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk yaşadığını belirten Yıldırım, Fenerbahçe'de birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İŞTE O SÖZLER

Kendisine efsane başkan denilmesi üzerine, tarihte 2 efsane olduğunun altını çizen Yıldırım, "Birisi Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Fatih Sultan Mehmet. Birisi çağ atlattı, diğeri savaşırken meclisi kurup Cumhuriyet'i ilan etti. Bizler sadece görev yapmaya geliyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyada insanların, olmayan şeyleri dillendirdiğini kaydeden Yıldırım, "Benim akil insan olacağımı söylüyorlar. Ben akil insan olmak istemiyorum, çekilmiyorum, Fenerbahçeliyim, icraat yapıyorum. 20 sene kulübe başkanlık yaptım, iyi günü de kötü günü de gören insanım. Normalde benim gelmemem lazım, başkan olunca bana bir katkısı olmayacak. 2024'te 'Çocuklar için' dedim. Kendi çocuğumdan biliyorum, çocuklar ağlıyor. Geleceğimiz Fenerbahçeli olursa, Fenerbahçe'nin geleceği olur. Biz çocukları Fenerbahçeli yapmalıyız. 2024'te de şartlar uygundu. Biz ekip olarak seçilmiş olsaydık, kesin söylüyorum başarılı olurduk. Bugün 'Genç arkadaşlardan birisi burayı toparlar ve kan kaybını durdurur.' diye inansam, aday olmazdım. 2025'te aday olmamıştım, toparlarlar diye bekledim. 2026-2027'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Bunu yapabilecek bir camiayız. Geçmişte bunları gösterdik." ifadelerini kullandı.

"99 puan aldık ama şampiyon olduk mu?"

Camianın 3 Temmuz 2011'i unutmaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, o dönemde Bağdat Caddesi'nde 500 bin kişinin, Anıtkabir'de ise 1 milyon kişinin sokağa çıktığını hatırlatarak "Biz böyle bir camiayız. Ama bu camiayı küçültmek içi her şeyi yapıyoruz, ben büyütmek için aday oldum." dedi.

Kendisinin 20 yıl başkanlık yaptığını yineleyen Yıldırım, "Kimse 'Aziz Yıldırım başkanlık istiyor.' diye düşünmesin. Başkanlık yaptım, hapse girdim. Böyle bir derdim yok. Hiçbir zaman kabul etmiyorum. 2018'de kongre üyeleri bir karar verdi, saygılıyım. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. Camianın önü engelleniyormuş, 99 puan aldık ama şampiyon olduk mu? 9 kez ikinci olmuşuz, şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Birlik ve beraberliği sağlayacağız, araya nifakları sokmayacağız. Parayı alıp Aziz Yıldırım'a sallamak yok. Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'u yaşamıştır ve mücadelesini yapmıştır. 3 Temmuz'da başkan olduğum için lider bendim. Ama bu mücadeleyi camia yapmıştır. 3 Temmuz kırmızı çizgimizdir." açıklamasında bulundu.

Kendilerinin kavga istemediğini, herhangi bir noktada kimseye savaş açmak istemediklerinin altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ama hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. 1998'de kurulup sonrasında önemli görevleri alan bir grup gibi yeni bir yönetim kuruyoruz. Ayın 22'sinde bu arkadaşlarımızı kamuoyuna tanıtacağız. Onlar da uzun yıllar kulübe hizmet edecekler. Tribünlerde, dışarıda, içeride, nerede olursak olalım, birbirimize saygılı olalım. Futbolcumuza, antrenörümüze sahip çıkalım. Sonunda başarı bizim olacaktır. Ben inanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım, hangi şartlarda olursa olsun bunu yapacağım. 'Şöyle para koyacağım.' diyorlar. Biz hiçbir zaman para konuşmadık. Fenerbahçe ne isterse yapar, yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz, antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. Trollere de inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız. Her şey şeffaf ve açık olacak. İnşallah göreve geliriz. Bu da sizin oylarınıza bağlı ve bunu sizlerden rica ediyoruz. En iyi günler hepimizin olacak."

Barış Göktürk: "120. yılımızda Aziz Yıldırım önderliğinde şampiyonluğa uzanacağız"

Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekilen ve yola Yıldırım'la devam eden Barış Göktürk, camianın 12 yıldır şampiyon olamadığına vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin son 40 yılda 8 şampiyonluk yaşadığına dikkati çeken Göktürk, "8 şampiyonluğumuzun 6'sı Aziz başkanın liderliğinde oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadık. 3 Temmuz 2011'e kadar Fenerbahçe ekonomik ve sportif olarak zirvedeydi. Fenerbahçe'nin fetret devrinden çıkması için hep beraber mücadele edeceğiz. En tecrübeli kaptanımızla rakibimizin 4 yıl üst üste şampiyon olduğu seriyi kıracağımıza inanıyorum. Daha önce 4 yıl üst üste şampiyon olduklarında seriyi yine Aziz Yıldırım kırmıştı. İnşallah 120. yılımızda Aziz Yıldırım önderliğinde şampiyonluğa uzanacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım'a hediye takdimi yapıldı. Fotoğraf çekiminin tamamlanmasıyla organizasyon sona erdi.

